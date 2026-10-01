Università di Catania, insediati i nuovi direttori di dipartimento

Da novembre i nuovi direttori dei dipartimenti dell’Università di Catania prendono servizio in nove strutture dell’ateneo, dopo la tornata elettorale di settembre che ha ridisegnato anche la composizione del Senato accademico. Il rinnovo riguarda aree che vanno dall’ingegneria alla medicina, con alcune conferme e diversi passaggi di consegne dopo due mandati consecutivi.

Ingegneria e architettura: i cambi al vertice

Al dipartimento di Ingegneria civile-industriale e Architettura si apre la guida di Gianluca Cicala, ordinario di Scienza e Tecnologia dei Materiali, che per il prossimo quadriennio succede a Matteo Ignaccolo. Cambio anche al dipartimento di Ingegneria industriale elettrica elettronica e informatica, dove fino al 2030 la direzione sarà di Daniela Giordano, ordinaria di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, che prende il posto di Giovanni Muscato dopo due mandati.

Biomedicina, l’area della Torre Biologica

Al Biometec, il dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, l’eredità di Maria Angela Sortino, che ha concluso due mandati, passa a Rosalba Parenti, ordinaria di Fisiologia. Nella stessa area, Gaetano Giuseppe Magro, ordinario di Anatomia patologica, subentra ad Antonella Agodi alla guida del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate Ingrassia. Al dipartimento di Medicina clinica e sperimentale l’ordinario di Malattie infettive Giuseppe Nunnari prende il posto di Lucia Frittitta, direttrice dal 2022.

Farmacia, formazione e agricoltura

A Scienze del Farmaco e della Salute si volta pagina dopo otto anni: a Rosario Pignatello succede Rosaria Acquaviva, ordinaria di Biologia farmaceutica. Il Disfor, dipartimento di Scienze della Formazione, accoglierà Giuseppe Santisi, ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, al posto di Loredana Cardullo, alla direzione dal 2018. Diverso l’esito al dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, dove Mario D’Amico, ordinario di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale, è stato riconfermato per un secondo mandato alla guida del Di3A.

Il primo cambio, prima dell’estate

Il rinnovamento era partito ancor prima della pausa estiva al dipartimento di Economia e Impresa, dove Sebastiano Mazzù, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, è stato eletto nuovo direttore. Ha preso il posto di Roberto Cellini, che aveva scelto di anticipare la scadenza del suo secondo mandato.