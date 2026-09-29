Aeroporto Catania voli Etna: riprese le attività

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Redazione 29 Settembre 2026 - 10:17

La SAC comunica la ripresa dei voli in partenza e in arrivo dopo il passaggio dell’allerta vulcanica da rosso ad arancione

L’aeroporto di Catania Fontanarossa ha ripreso le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato. Lo comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo, dopo che lo stato di allerta per l’attività vulcanica dell’Etna è passato da rosso ad arancione: l’aeroporto di Catania torna così operativo per i voli in programma.

La nota della SAC

La società di gestione dello scalo catanese conferma la ripresa dei collegamenti aerei con effetto immediato, a seguito dell’aggiornamento sullo stato di allerta dell’Etna.

Cosa cambia per i passeggeri

La SAC invita comunque chi deve volare a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.

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