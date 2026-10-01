Nuovo segretario nazionale Dc: è Carmelo Pace

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Redazione 01 Ottobre 2026 - 07:49

Il deputato regionale Carmelo Pace prende il posto di Totò Cuffaro alla guida della Democrazia Cristiana, eletto dal Consiglio nazionale a Roma

Il deputato regionale Carmelo Pace è il nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Il posto era rimasto vacante dopo le dimissioni di Totò Cuffaro, a cui Pace è da sempre legato. L’elezione è arrivata al termine dei lavori del Consiglio nazionale, convocato a Roma dal presidente Renato Grassi.

Le parole del neo segretario

Pace ha commentato l’incarico appena ricevuto: «Ringrazio il consiglio nazionale per la fiducia che mi ha accordato. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che davanti a noi c’è una sfida importante: rafforzare la Dc e renderla sempre più presente e riconoscibile nel panorama politico nazionale. Da oggi dobbiamo voltare pagina. Le divisioni e le contrapposizioni interne non possono diventare un ostacolo al nostro progetto politico. Al contrario, il confronto deve trasformarsi in partecipazione e capacità di costruire insieme».

Le congratulazioni dagli alleati siciliani

Ha fatto arrivare gli auguri anche Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, che descrive il legame con la Dc come «un rapporto concreto, basato sull’amicizia, costruito sui territori e sulla capacità di dare risposte ai cittadini». Germanà esprime «la certezza che continueremo a collaborare con lealtà, nel rispetto delle nostre identità politiche e nell’interesse della Sicilia».

Per Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, l’elezione di Pace è «il riconoscimento di un impegno quotidiano nel territorio e di una vocazione centrista che lo ha sempre contraddistinto, oltre alla sua naturale vocazione al dialogo e all’ascolto».

Il messaggio di Schifani

In serata è arrivato anche il messaggio del presidente della Regione, Renato Schifani: «È una responsabilità importante, che sono certo saprà affrontare con passione, equilibrio e capacità di ascolto. Gli auguro buon lavoro e ogni successo».

Gli altri partiti del centrodestra siciliano non hanno commentato la nomina.

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