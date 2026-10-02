Ottobrata Zafferanese, al via la 46ª edizione

Prodotti dell’Etna, artigianato locale e proposte dell’enogastronomia tornano a riempire le domeniche di ottobre a Zafferana Etnea. La 46ª edizione dell’Ottobrata Zafferanese è stata presentata al Palazzo della Regione, e quest’anno si intreccia con un’altra ricorrenza: il Bicentenario dalla nascita del Comune.

Le parole del sindaco Russo

A sottolineare il legame tra i due anniversari è stato il sindaco Salvatore Russo, che ha definito l’evento un momento di promozione dell’identità cittadina. «L’Ottobrata è uno dei principali momenti di promozione dell’identità zafferanese, la più grande mostra del Sud Italia ed è parte integrante della storia della nostra cittadina. È cresciuta e si è trasformata, ma non ha mai perso la propria identità, le proprie radici e il legame col territorio, con i produttori, e con gioia si apre una nuova edizione che guarda al futuro», ha detto.

Il sostegno della Regione

Alla presentazione ha preso parte anche il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, che ha spiegato le ragioni del sostegno regionale alla manifestazione. «Abbiamo voluto sostenere l’Ottobrata perché nel corso degli anni ha saputo promuovere e valorizzare il territorio attraverso le eccellenze etnee e non solo, costituendo una importante vetrina per produttori, imprese e turismo. L’Ottobrata fa parlare il territorio e mette in luce la ricchezza della Sicilia. Questo è motivo d’orgoglio», ha detto.

Eventi, escursioni e indotto economico

Il vicesindaco Salvo Coco ha richiamato il programma di eventi culturali, mostre fotografiche, spettacoli e concerti pensato anche per le famiglie. L’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente Sergio Alampo ha parlato delle escursioni legate al paesaggio e alle produzioni simbolo del territorio etneo. L’assessore alle Attività Produttive Francesco Leonardi ha richiamato l’indotto economico che la manifestazione genera per commercio, artigianato, strutture ricettive e imprese locali.

La macchina organizzativa

A descrivere il lavoro dietro le quinte è stato Gaetano Pappalardo, presidente del Comitato organizzatore. «Dietro la manifestazione c’è una complessa macchina organizzativa che coinvolge istituzioni, operatori, imprese, associazioni. Insomma un lavoro di squadra e un’accurata programmazione», ha detto. Alla presentazione erano presenti anche gli assessori Ata Pappalardo (Cultura) ed Ezio Pappalardo (Bilancio), la presidente del Consiglio comunale Arianna Santanocita e la vicepresidente Rosaria Coco.