Spiagge libere Catania, aperte anche a ottobre

Le spiagge libere della Plaia e il solarium di San Giovanni Li Cuti, a Catania, restano aperti anche nelle prime settimane di ottobre. Il Comune ha deciso di prolungare la stagione balneare gratuita, con un calendario che prevede date diverse per ciascuna struttura.

La proroga delle spiagge libere a Catania riguarda in particolare tre aree sul viale Kennedy e il solarium nel borgo marinaro sul lungomare. La spiaggia libera numero 2 resterà fruibile fino a domani, mentre le spiagge libere numero 1 e numero 3 rimarranno aperte senza interruzioni fino a sabato 31 ottobre. Il solarium di San Giovanni Li Cuti sarà invece operativo fino a domenica 25 ottobre.

Le ragioni della proroga

«La scelta fatta dell’amministrazione comunale è legata innanzitutto agli innumerevoli riscontri positivi raccolti in questi mesi, con migliaia di bagnanti che hanno frequentato le spiagge libere e il solarium di San Giovanni Li Cuti», dice Andrea Guzzardi, assessore con delega al Mare della giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino.

«Sono ancora tantissime le persone che desiderano godere del nostro mare e delle nostre coste, approfittando di quella che possiamo considerare a tutti gli effetti un’estate prolungata. La possibilità di mantenere aperte le strutture anche in autunno, quando molti lidi privati hanno già chiuso, era stata sperimentata per la prima volta lo scorso anno e ha riscosso un apprezzamento significativo. Insieme al sindaco Enrico Trantino abbiamo quindi ritenuto opportuno riproporre questa possibilità, in modo tale da poter garantire ai cittadini e ai visitatori la possibilità di continuare a usufruire gratuitamente dei nostri spazi attrezzati», prosegue l’assessore.

Il meteo può anticipare le chiusure

Guzzardi chiarisce che la proroga resta legata alle condizioni atmosferiche. «Questo sarà fatto in presenza di condizioni meteorologiche adeguate. Con meteo avverso, le chiusure potranno essere anticipate», conclude l’assessore al Mare.

Il calendario dello smontaggio

Anche le operazioni di rimozione delle strutture seguono tempi differenziati. Per la spiaggia libera numero 2 lo smontaggio comincerà martedì 6 ottobre. Il solarium di San Giovanni Li Cuti sarà smantellato a partire da lunedì 26 ottobre, mentre per le spiagge libere numero 1 e numero 3 le operazioni prenderanno avvio lunedì 2 novembre.