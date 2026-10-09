Autunno in Cantina Sicilia, tappe su Etna e Nebrodi

Dopo Vittoria e Butera, il progetto dell’IRVO arriva a Castiglione di Sicilia e Furnari con visite, degustazioni e cooking show gratuiti.

Le Cantine Patria di Castiglione di Sicilia, sul versante settentrionale dell’Etna, e la Cambria Wine Club di Furnari, nel Messinese, ospiteranno rispettivamente sabato 10 e domenica 11 ottobre le nuove tappe di «Autunno in Cantina», il progetto enoturistico promosso in Sicilia dall’IRVO, l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio. L’ingresso agli appuntamenti è gratuito.

Il programma arriva dopo l’avvio della manifestazione, che sabato 3 ottobre ha richiamato pubblico alla Tenuta Bastonaca di Vittoria, nel Ragusano, e domenica 4 ottobre alle Tenute Navarra di Butera, in provincia di Caltanissetta. Nelle due tappe i visitatori hanno potuto visitare le cantine e le vigne nei giorni successivi alla vendemmia, quando il mosto definisce ancora il profilo del vino nuovo.

Cosa prevede ogni tappa

Gli appuntamenti del 10 e 11 ottobre seguiranno lo schema delle prime due giornate: visita alla cantina e ai filari con piccoli assaggi di vino, seguita dal cooking show «Il Vino nel Cibo», in cui un interprete della cucina locale affianca Nino Aiello nella preparazione di una ricetta che utilizza il vino come ingrediente. Segue il momento di approfondimento «Dal Calice al Piatto, Storie di Vigna», curato dall’IRVO con esperti ed enologi sulle caratteristiche dei territori e delle etichette in degustazione.

A chiudere ogni giornata sarà lo spettacolo «Ritrovarsi davanti a un fiasco di vino», dedicato alla presenza del vino nella storia della musica, con Marcello Mandreucci, Giuseppe Milici, Valeria Milazzo e Alessandra Salerno sul palco in un percorso tra brani del passato e del presente.

Le tappe di Castelbuono e la chiusura a ottobre

Il tour toccherà poi Castelbuono, all’Abbazia di Santa Anastasia, domenica 18 ottobre, prima di spostarsi nella Sicilia occidentale per le giornate conclusive. Sabato 24 ottobre l’appuntamento è alla Cantina Di Prima di Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino, mentre domenica 25 ottobre la manifestazione si chiude al Baglio Donna Franca di Marsala, in provincia di Trapani.

L’adesione alla Giornata del Paesaggio Vitivinicolo

Le due tappe finali rientreranno nella prima Giornata del Paesaggio Vitivinicolo Italiano, promossa da Iter Vitis, l’itinerario culturale del Consiglio d’Europa la cui sezione italiana è presieduta dall’architetto Susanna Gritsina. L’iniziativa, intitolata «Paesaggi di Vite. Paesaggi di Vita», è dedicata al paesaggio vitivinicolo come patrimonio culturale, ambientale e produttivo del Paese. L’IRVO ha comunicato la propria adesione ufficiale all’iniziativa in vista degli appuntamenti del 24 e 25 ottobre.