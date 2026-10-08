Nomine giunta Regione Siciliana: Madonia e Maniscalco
Carmen Madonia alla guida dell’Autorità di audit, Filippo Maniscalco Mobility manager. Completata anche la nomina del direttore del Cefpas
Tre nomine della giunta Regione Siciliana riguardano l’Autorità di audit, il ruolo di Mobility manager e la direzione del Cefpas di Caltanissetta. A guidare l’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza della Regione sarà Carmen Madonia, indicata dal presidente Renato Schifani e approvata dall’esecutivo nella seduta odierna.
Chi è la nuova dirigente dell’Autorità di audit
Carmen Madonia ha già ricoperto incarichi da dirigente generale in altri settori dell’amministrazione regionale. Fino a questa nomina era capo di gabinetto dell’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica. Subentra a Giovanni Cucchiara, che aveva guidato l’ufficio speciale ad interim.
Maniscalco nuovo Mobility manager
Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, la giunta ha conferito a Filippo Maniscalco l’incarico di Mobility manager della Regione Siciliana. Maniscalco, funzionario regionale e dottore in Giurisprudenza, svolgerà il ruolo a titolo gratuito.
Il nuovo direttore del Cefpas
Il governo regionale ha inoltre completato la procedura per la nomina di Sabrina Cillia come nuovo direttore del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, con sede a Caltanissetta. La nomina è arrivata dopo il parere favorevole della commissione Affari istituzionali dell’Ars.