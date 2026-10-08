Nomine giunta Regione Siciliana: Madonia e Maniscalco

Tre nomine della giunta Regione Siciliana riguardano l’Autorità di audit, il ruolo di Mobility manager e la direzione del Cefpas di Caltanissetta. A guidare l’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza della Regione sarà Carmen Madonia, indicata dal presidente Renato Schifani e approvata dall’esecutivo nella seduta odierna.

Chi è la nuova dirigente dell’Autorità di audit

Carmen Madonia ha già ricoperto incarichi da dirigente generale in altri settori dell’amministrazione regionale. Fino a questa nomina era capo di gabinetto dell’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica. Subentra a Giovanni Cucchiara, che aveva guidato l’ufficio speciale ad interim.

Maniscalco nuovo Mobility manager

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, la giunta ha conferito a Filippo Maniscalco l’incarico di Mobility manager della Regione Siciliana. Maniscalco, funzionario regionale e dottore in Giurisprudenza, svolgerà il ruolo a titolo gratuito.

Il nuovo direttore del Cefpas

Il governo regionale ha inoltre completato la procedura per la nomina di Sabrina Cillia come nuovo direttore del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, con sede a Caltanissetta. La nomina è arrivata dopo il parere favorevole della commissione Affari istituzionali dell’Ars.