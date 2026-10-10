Assunzioni Comune Catania, Trantino incontra i sindacati

A Palazzo degli Elefanti il confronto tra il sindaco Trantino, l’assessora Lombardo e le sigle sindacali su organici e nuove assunzioni

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessora al Personale Viviana Lombardo hanno incontrato le rappresentanze sindacali a Palazzo degli Elefanti per discutere di nuovi concorsi e assunzioni al Comune di Catania. Al tavolo, tra gli altri temi, la stabilizzazione di 66 professionisti e in arrivo circa un milione e duecentomila euro di fondi ministeriali per assunzioni a tempo determinato nella Polizia Locale.

All’incontro hanno preso parte anche il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore del Personale Stefano Sorbino. Per i dipendenti comunali erano presenti Fabrizio Perricone e Maria Pina Castiglione, rispettivamente presidente e vicepresidente della Rsu, insieme ai rappresentanti sindacali firmatari del contratto: per la Cisl Fp Danilo Sottile con Mariella D’Angelo, per la Uil Fp Mario Conti con Michele Scapellato, per la Cgil Concetta La Rosa e per il Csa Domenico La Piana.

Le parole del sindaco Trantino

Il sindaco ha riconosciuto le difficoltà legate alla carenza di personale negli uffici comunali. «Siamo pienamente consapevoli della grave carenza di personale che interessa il Comune e delle condizioni spesso difficili in cui tanti dipendenti sono chiamati a lavorare, facendo fronte a carichi crescenti e a responsabilità che, in molti uffici, si sono concentrate su un numero sempre più ridotto di persone», dice Trantino.

Il primo cittadino ricorda alcuni interventi già realizzati: «Lo scorso anno, dopo oltre vent’anni, abbiamo finalmente realizzato le progressioni verticali, restituendo opportunità di crescita professionale a tanti dipendenti; si è finalmente rafforzato il Corpo di Polizia Locale utilizzando fondi statali e assunto decine di istruttori e funzionari, anche attraverso la stabilizzazione del personale proveniente dai progetti Pon». E aggiunge che l’amministrazione intende proseguire «nel rispetto della capacità assunzionale del Comune e attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali».

Le priorità dell’assessora Lombardo

L’assessora Viviana Lombardo ha indicato gli uffici su cui intervenire prima: «Il nostro obiettivo è rafforzare tutti gli organici, compatibilmente con la capacità assunzionale dell’Ente, dando priorità agli uffici che oggi incontrano le maggiori difficoltà operative». Secondo Lombardo, l’intervento riguarderà soprattutto «l’area amministrativa, con nuove assunzioni di istruttori e funzionari».

Lombardo ha poi annunciato risorse in arrivo per la Polizia Locale: «A breve potremo contare su risorse ministeriali per circa un milione e duecentomila euro destinate a nuove assunzioni a tempo determinato nella Polizia Locale». E ha citato tra gli obiettivi «la stabilizzazione di 66 professionisti, le cui competenze sono ormai indispensabili per le attività dell’Amministrazione».

Le richieste dei sindacati

I rappresentanti della Rsu e delle organizzazioni sindacali hanno ringraziato sindaco e assessora per il confronto, ribadendo la necessità di proseguire il dialogo con l’amministrazione. Tra i temi discussi al tavolo figurano il ricambio generazionale tramite nuove assunzioni, la priorità per gli inserimenti nell’area degli istruttori, l’estensione a 36 ore settimanali per il personale che attualmente lavora 30 ore e l’avvio di ulteriori percorsi di progressione verticale.