Alloggi Ersu Catania, consegnata la prima struttura

Venticinque studenti fuori sede hanno preso possesso delle camere nella struttura di via Rindone, a Catania, prima tappa del piano con cui l’Ersu Catania punta ad ampliare gli alloggi per gli universitari, portando i posti letto da 400 a oltre 800. La consegna arriva dopo l’annuncio di agosto, quando il consiglio di amministrazione dell’ente aveva avviato convenzioni con operatori privati aderenti ai progetti del Pnrr per ampliare il servizio abitativo.

La prima consegna

Alla cerimonia di via Rindone hanno preso parte il presidente dell’Ersu Catania Salvo Santamaria, il direttore Salvo Cantarella e il capo ufficio stampa Giampiero Panvini. Gli studenti assegnatari hanno espresso apprezzamento per gli ambienti, gli arredi e l’accoglienza ricevuta nella struttura.

In una nota l’ente spiega: «L’avvio delle consegne rappresenta un primo risultato concreto del percorso promosso dall’ente per aumentare la disponibilità di alloggi destinati agli studenti universitari. Un impegno assunto dal Consiglio di amministrazione già a maggio, con l’obiettivo di ampliare, per questo anno accademico, l’offerta abitativa inizialmente prevista dal bando».

Come funzionano le convenzioni

Il meccanismo messo in campo dall’Ersu si basa su accordi con privati che hanno realizzato le strutture attraverso i fondi del Pnrr. «Le convenzioni consentono di mettere a disposizione degli aventi diritto posti letto in strutture realizzate da privati attraverso i progetti finanziati dal Pnrr», si legge nella nota. «Alle prime assegnazioni seguiranno ulteriori consegne, accompagnando la progressiva disponibilità delle residenze inserite nel programma».

Le nuove residenze sorgono in zone vicine ai plessi universitari. Durante l’incontro di via Rindone i rappresentanti dell’ente hanno rivolto agli studenti un augurio per l’inizio dell’anno accademico, invitandoli a prendersi cura degli spazi ricevuti, destinati ad accogliere altri studenti negli anni successivi.

Le parole dell’Ersu

I rappresentanti dell’ente collegano il progetto al diritto allo studio: «Una casa vicina ai luoghi dello studio significa poter partecipare pienamente alla vita universitaria, riducendo la necessità degli spostamenti quotidiani e costruendo nuove relazioni. Con l’avvio di questo programma, l’Ersu Catania rafforza il proprio impegno per rendere il diritto allo studio sempre più concreto e accessibile».

Alla consegna di via Rindone seguiranno altre assegnazioni, man mano che le residenze del programma diventeranno disponibili.