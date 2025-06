ouPol: Cittadini e Polizia più vicini grazie all’app che potenzia la sicurezza

Si consolida sempre di più il rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e la Polizia di Stato, grazie anche all’app “YouPol”, uno strumento innovativo progettato per consentire a chiunque di segnalare in tempo reale episodi di illegalità diffusa. Negli ultimi mesi, i cittadini di Catania hanno intensificato l’utilizzo dell’app “YouPol”, contribuendo in modo determinante alla prevenzione e al contrasto di comportamenti illeciti, fenomeni di criminalità e situazioni pericolose, garantendo così un contesto più sicuro per la vita sociale e le attività quotidiane.

Attraverso “YouPol”, sono emersi casi di spaccio di droga in vari quartieri della città, sono stati bloccati tentativi di truffa, segnalati episodi di maltrattamento di animali e identificati parcheggiatori abusivi molesti. L’app ha dimostrato la sua efficacia nel rendere la cittadinanza protagonista attiva della sicurezza urbana. Gratuita e semplice da scaricare su smartphone e tablet, “YouPol” permette di inviare segnalazioni alla Sala Operativa della Questura anche in forma anonima e in più lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo), con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. L’app è user-friendly e consente un’interazione diretta con un operatore di Polizia.

Lanciata nel 2017 per contrastare il fenomeno dello spaccio e del bullismo, “YouPol” è stata successivamente aggiornata per includere anche la possibilità di segnalare episodi di violenza domestica. Dal punto di vista operativo, la gestione dell’app è affidata al Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che, attraverso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle Questure, coordina il funzionamento dell’app su tutto il territorio nazionale, affiancando — e non sostituendo — il Numero Unico di Emergenza 112. “YouPol” si conferma così un valido strumento di prossimità digitale, capace di potenziare la collaborazione tra i cittadini e la Polizia di Stato e di rafforzare la legalità, l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva.