Continua l’operazione anti-abusivismo nei quartieri di Catania

Proseguono senza sosta gli interventi della Polizia di Stato per contrastare l’abusivismo commerciale nei diversi rioni di Catania: ieri mattina una task force composta dagli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dal servizio “Annona” della Polizia Locale ha svolto controlli mirati nella zona di San Berillo “nuovo”. In totale sono state identificate oltre 150 persone, ispezionati cinque esercizi commerciali e numerosi venditori ambulanti, tutti sanzionati a vario titolo. Gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato occupazioni abusive di suolo pubblico, mancanza di requisiti professionali, assenza di licenze e SCIA di vicinato, nonché la mancata esposizione degli orari di apertura, elevando sanzioni che superano complessivamente i 15.000 euro.

In Corso Indipendenza, i controlli sui venditori ambulanti hanno portato al sequestro di oltre 600 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità. Dopo le opportune verifiche sanitarie, la merce è stata devoluta alla Caritas di Catania. Nel corso degli accertamenti, infine, è stato individuato un barbiere che operava senza alcuna autorizzazione: privo di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, senza SCIA di vicinato e senza permessi per l’attività, promuoveva i suoi servizi anche sui social e vendeva occhiali e profumi non autorizzati. Per lui è scattata una sanzione di 4.000 euro. L’azione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale conferma l’impegno della Questura di Catania nel garantire legalità e tutelare i consumatori nei quartieri cittadini.