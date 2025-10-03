Al via dal 6 ottobre il Censimento permanente 2025: coinvolte anche le famiglie catanesi

CATANIA – A partire dal 6 ottobre 2025 prende ufficialmente il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, promosso dall’Istat in collaborazione con i Comuni italiani. Anche il Comune di Catania parteciperà all’indagine, con l’obiettivo di raccogliere informazioni aggiornate e puntuali sul numero dei residenti, sulle loro caratteristiche sociali e sulle condizioni delle abitazioni.

Per lo svolgimento delle attività saranno impegnati rilevatori comunali, riconoscibili da tesserino Istat, che si recheranno presso le abitazioni campionate per condurre le interviste.

Il censimento si articolerà in tre modalità:

Rilevazione Areale – Componente A: riguarderà un campione di abitazioni e si svolgerà dal 6 ottobre al 18 novembre 2025 direttamente a domicilio, attraverso rilevatori muniti di tablet e tesserino.

Rilevazione Areale – Componente L2: coinvolgerà un campione di individui che dovranno compilare un questionario. La risposta potrà avvenire online, dal 6 ottobre all’11 novembre, tramite credenziali Istat, SPID o CIE, oppure in presenza tra il 12 novembre e il 23 dicembre, con l’assistenza di rilevatori comunali, operatori del Centro Comunale di Rilevazione (CCR) o telefonicamente.

Rilevazione da Lista: è obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989. Le famiglie selezionate potranno compilare il questionario online dal 6 ottobre al 9 dicembre, oppure in presenza dal 12 novembre al 23 dicembre, con le stesse modalità previste per la rilevazione L2. In caso di mancata risposta sono previste sanzioni amministrative.

Per informazioni e assistenza è attivo il numero unico Istat 1510, gratuito, dal 29 settembre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00. È inoltre possibile consultare il sito ufficiale www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni.

Dal 6 ottobre al 23 dicembre sarà operativo anche l’Ufficio di Statistica del Comune di Catania, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00. Per contatti: 095.7424383 – 4421 – 4361.

Durante tutto il periodo del censimento, i cittadini coinvolti potranno recarsi al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) presso il Centro Direzionale San Leone (via Alessandro La Marmora n. 23, Padiglione D, 1° piano), dove potranno compilare i questionari con il supporto del personale comunale, negli stessi orari di apertura dell’Ufficio di Statistica.