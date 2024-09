Addio a Natale Zennaro: un maestro della Televisione Regionale ci lascia all’Età di 70 Anni

È scomparso Natale Zennaro, uno dei registi più amati e apprezzati della nostra televisione regionale. “Un maestro” e un professionista esemplare, come lo hanno definito molti dei suoi colleghi e amici, che fin dalle prime ore della mattina hanno espresso il loro cordoglio su Facebook, ricordandolo con affetto e gratitudine.

Zennaro, che si è spento all’età di 70 anni, è stato per anni il pilastro di Antenna Sicilia, l’emittente televisiva regionale che ha accompagnato il pubblico con programmi di grande successo. Al timone di trasmissioni fortunate come Salastampa – uno dei programmi più seguiti e apprezzati della rete – aveva saputo conquistare il cuore dei telespettatori grazie al suo talento, alla sua visione creativa e alla capacità di raccontare storie in modo unico e coinvolgente. Prima ancora, era stato l’artefice del programma Tweeter, segnando un’altra importante tappa della sua brillante carriera.

Natale Zennaro non era solo un regista di talento, ma un uomo dotato di una grande umanità e passione per il suo lavoro. Ha saputo costruire negli anni una reputazione di grande serietà professionale, sempre con uno spirito collaborativo e generoso verso tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco.

I funerali si terranno domani mattina (mercoledì) a San Gregorio, nella chiesa Santa Maria degli Ammalati, alle ore 11. Sarà l’occasione per amici, colleghi e familiari di rendere l’ultimo omaggio a una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione regionale. Natale Zennaro mancherà a tutti, ma il suo lavoro continuerà a vivere nelle immagini e nei ricordi che ha saputo regalare al suo pubblico.

Con la sua scomparsa, Antenna Sicilia e l’intera comunità televisiva regionale perdono non solo un professionista di grande valore, ma anche un uomo che con il suo lavoro ha saputo portare qualità e innovazione nelle case di tanti siciliani.