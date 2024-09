Asp di Catania, insediata la nuova Direzione Strategica

Insediata la nuova Direzione Strategica dell’Asp di Catania. Nel suo mandato alla guida dell’Azienda sanitaria catanese, il manager Giuseppe Laganga Senzio sarà affiancato dal direttore amministrativo Tamara Civello e dal direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina.

«Conosco le doti umane e professionali di entrambi e sono certo che insieme sapremo affrontare le numerose sfide che ci attendono e rispondere alle attese di salute della popolazione – ha detto Laganga Senzio -. Il nostro sarà un lavoro di squadra integrato, coeso e con una forte visione condivisa. Fra gli obiettivi di programmazione regionale e aziendale sui quali siamo già molto concentrati – ha aggiunto il manager -, evidenzio: l’abbattimento delle liste d’attesa, il miglioramento del funzionamento dei Pronto Soccorso, la digitalizzazione dei servizi, la riorganizzazione del CUP e l’implementazione del SovraCUP regionale, l’integrazione ospedale-territorio e, in coerenza con gli obiettivi del Pnrr, la completa attivazione della nuova rete territoriale, dalle COT (Centrali operative territoriali) alle Case e agli Ospedali di Comunità. Sono sicuro che nel nostro lavoro potremo contare sulle numerose e riconosciute competenze aziendali e sul dialogo costruttivo e la sinergia con tutti gli stakeholder istituzionali».

Tamara Civello è nata a Scicli, laureata in Economia e commercio, ha maturato una lunga e qualificata esperienza professionale, in particolare nell’area economico-finanziaria e nel controllo di gestione, al vertice di diversi settori amministrativi nell’Asp di Ragusa, nell’IRCSS “Bonino-Pulejo” di Messina e all’Assessorato regionale alla Salute dove ha diretto il Servizio 2 “Gestione sanitaria accentrata” e il Servizio 5 “Economico Finanziario” del Dipartimento di Pianificazione strategica. Su nomina assessoriale ha partecipato a diversi Tavoli tecnici e Gruppi di lavoro. Fra i più recenti si evidenziano: Gruppo di lavoro “Portale di accesso ai servizi e SovraCup”; Gruppo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei Percorsi attuativi di certificabilità (Pac); Gruppo di lavoro per la “Promozione delle soluzioni tecniche amministrative per l’attuazione degli investimenti del Pnrr”; Gruppo di lavoro per l’applicazione di un “Percorso di omogeneizzazione della gestione amministrativo/contabile nelle aziende e nella GSA (Gestione sanitaria accentrata) e del bilancio consolidato del Ssr”.

È abilitata alla professione di dottore commercialista, esperta contabile e revisore legale. Presidente degli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV) del Policlinico di Messina e del Cefpas di Caltanissetta. Docente in corsi di formazione manageriale e autrice di diverse pubblicazioni scientifiche.

Giuseppe Angelo Reina, nato a Catania, ha ricoperto fino alla nomina attuale il ruolo di Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’Asp di Catania e di Direttore delle Unità Operative Complesse di Chirurgia di Biancavilla e di Paternò. Specializzato in Chirurgia Generale e in Anestesia e Rianimazione ha iniziato la sua carriera professionale presso l’UOC di Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Catania, proseguita poi presso l’UOC di Chirurgia Generale I dell’Azienda Ospedaliera Universitaria-Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania, dove ha diretto l’UOS di Chirurgia colo-proctologica. Nel 2007 assume l’incarico di direttore dell’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Paternò che sotto la sua guida si afferma come polo di riferimento per la chirurgia oncologica, per la chirurgia mininvasiva videolaparoscopica e per la chirurgia d’urgenza. È membro di prestigiose Società scientifiche nazionali e referente regionale della Società italiana di Chirurgia d’Urgenza. Apprezzato docente e relatore in corsi di formazione e in numerosi convegni scientifici. Altrettanto cospicui gli articoli e le pubblicazioni scientifiche di cui è autore.