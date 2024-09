Il Capitano Nastassija Magno è il nuovo Comandante del Comando Compagnia di Caltagirone

Il Capitano Nastassija Magno, 29 anni, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Caltagirone.

Subentra al Capitano Giorgia De Acutis, chiamata a Comandare Bologna Borgo Panigale.

Il Capitano Magno, di origini teatine, ha frequentato la Scuola Militare della Nunziatella, a seguire l’Accademia Militare di Modena e la scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Arriva da Barletta dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri dove ha condotto indagini di contrasto ad associazioni a delinquere da recente, ha concluso, con la condanna a 24anni a primo grado di giudizio, un’attività di indagine sul conto di due soggetti ritenuti responsabili dell’omicidio Claudio Lasala, non di meno, ha svolto importanti lavori finalizzati al contrasto dei reati di genere.

Prima ancora, l’ufficiale è stato Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Il Capitano, che in questi giorni ha incontrato i sindaci e le altre autorità della propria giurisdizione, si è detto onorato del prestigioso incarico affidatogli, e ha assicurato che fornirà il massimo sforzo per contrastare quei fenomeni delittuosi che più affliggono quest’area della provincia, a sostegno dei cittadini, per consentire loro di vivere in una cornice di sicurezza e legalità.