Aggressione violenta su una nave da crociera, denunciato 57enne di Palermo

Nel bel mezzo di una crociera a bordo di una nave di lusso, un passeggero in evidente stato di agitazione ha aggredito un cameriere nella sala ristorante, colpendolo ripetutamente al volto con un bicchiere. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, gli agenti della Polizia di Frontiera Scalo Marittimo di Catania hanno denunciato un uomo di 57 anni, residente a Palermo, per aver causato “lesioni permanenti al viso” al cameriere.

Secondo la testimonianza resa dal cameriere, impiegato a bordo della nave da crociera, l’incidente è avvenuto mentre la nave si trovava in acque nazionali, dopo aver lasciato il porto di Taranto solo poche ore prima. Durante il turno serale di servizio, il cameriere si era avvicinato a un tavolo occupato da diversi passeggeri. Uno di questi, in possesso di una carta “all inclusive” che consente un numero illimitato di bevande, ne aveva ordinato diverse. Tornando al tavolo con le bevande richieste, il cameriere ha notato che il passeggero le distribuiva ad altri ospiti seduti a un tavolo vicino, violando le regole contrattuali che prevedono l’uso esclusivamente personale della carta.

Nonostante il richiamo del cameriere, il passeggero ha continuato a ordinare ripetutamente altre bevande, che gli sono state regolarmente servite. Tuttavia, a un certo punto, il cameriere ha dovuto spiegare che sarebbe stato necessario attendere del tempo per le ulteriori ordinazioni, poiché doveva recarsi in un box adiacente per recuperarle. Questo ha infastidito il passeggero, che si è alzato dal proprio tavolo afferrando un bicchiere pieno di birra e, confondendo un altro cameriere per quello che lo aveva servito fino a quel momento, ha rovesciato con violenza il contenuto del bicchiere sulla sua testa, per poi allontanarsi velocemente.

Il cameriere, testimone della scena, ha immediatamente informato il suo responsabile. Mentre stava tornando alla sua postazione, si è imbattuto nuovamente nel passeggero, il quale ha afferrato un calice di vetro, versando il suo contenuto addosso al cameriere e usandolo poi per colpirlo ripetutamente al volto con violenza, fino a romperlo in più pezzi.

Il cameriere è stato soccorso tempestivamente e portato all’ospedale di bordo, dove ha ricevuto le cure necessarie, compresi alcuni punti di sutura. A causa della gravità dell’incidente, il comandante della nave ha deciso di sbarcare immediatamente l’aggressore in Grecia, il primo porto disponibile.

Ricevuta la denuncia e visionato il video dell’accaduto, gli agenti della Polizia di Frontiera di Catania hanno denunciato l’autore dell’aggressione “per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”.