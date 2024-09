Scoperta inquietante ad Acireale: trovato il corpo di un uomo di circa 80 anni in una zona rurale

Mistero ad Acireale, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 80 anni in un’area rurale nei pressi dell’ospedale. Il corpo è stato scoperto ieri, intorno alle 19, da un operaio impegnato in alcuni lavori nella zona. La segnalazione dell’uomo ha portato all’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia locale, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Le autorità non escludono alcuna pista e stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Continue Reading