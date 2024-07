Kalat Ambiente, Di Mauro incontra azienda e amministratori locali

A seguito della convocazione in assessorato, i vertici della Kalat Ambiente, i sindaci dei comuni calatini di Caltagirone, Grammichele, Mineo, San Michele di Ganzaria, Castel di Iudica e Vizzini, insieme al deputato regionale del Mpa Giuseppe Lombardo e al deputato e sindaco di Militello Giovanni Burtone, hanno ricevuto rassicurazioni da parte dell’assessore all’energia Roberto Di Mauro sulla certezza del finanziamento e sull’imminenza degli atti deliberativi propedeutici all’erogazione delle somme.

L’assessore Di Mauro ha assicurato che la prossima giunta del governo regionale, fra qualche giorno, approverà gli atti deliberativi con il finanziamento di 13 milioni di euro per il ripristino dell’impianto di frazionamento del secco. Durante l’incontro si è anche discusso della posizione dei lavoratori in cassa integrazione e, anche su questo argomento, si è individuato un percorso che possa garantire la necessaria tutela fino alla ripresa dell’attività di Kalat Impianti.

“I vertici di Kalat e i sindaci del Calatino – dichiara l’on. Giuseppe Lombardo – hanno potuto toccare con mano l’impegno profuso dall’assessore Di Mauro per riprendere la ricostruzione e il pieno funzionamento dell’impianto di Kalat Ambiente che rappresenta un fiore all’occhiello nella gestione dei rifiuti dei 15 comuni del calatino. In tal modo sono state messe a tacere tutte le speculazioni riportate attraverso la stampa e in alcuni consessi civici e create a fini elettorali che nulla hanno a che vedere con il bene di Kalat e dei lavoratori che si trovano in un momento di grande sofferenza”.