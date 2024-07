Spaccio, arrestato 18enne in via Capo Passero

Gli agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno arrestato un 18enne, pregiudicato catanese, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti, mentre transitavano per via Capo Passero, avevano notato un giovane che alla loro vista si era disfatto di una busta in cellophane.

Una volta raggiunto, sono riusciti a recuperare anche la busta al cui interno sono stati rinvenuti 65 involucri termosaldati, contenenti cocaina per un peso totale lordo di 15,40 grammi. Il 18enne, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.

Nel corso dell’attività, ispezionando la zona, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 3 ricetrasmittenti, utilizzate dagli spacciatori per comunicare tra loro e per avvisare dell’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, nonché del materiale per il confezionamento. Dell’avvenuto arresto è stato informato il P.M. di turno, che ha disposto di associare il giovane presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al G.I.P.