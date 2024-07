San Gregorio: parte la campagna di sensibilizzazione contro le truffe

La campagna di sensibilizzazione contro le truffe, promossa dal Comando Provinciale di Catania, si estende su tutto il territorio della provincia etnea. L’obiettivo principale è informare i soggetti più vulnerabili, in particolare gli anziani, per proteggerli dalle truffe telefoniche e online. Durante una recente conferenza a San Gregorio, sono stati discussi casi concreti di vari tipi di raggiri scoperti negli ultimi mesi.

Ecco alcuni esempi di truffe che sono stati affrontati:

Finto incidente stradale: I truffatori raccontano di un parente coinvolto in un incidente stradale e chiedono denaro per evitare l’arresto o per cure mediche urgenti. Sfruttano il legame affettivo che gli anziani hanno con i figli o i nipoti.

Falsa eredità: I delinquenti fermano le potenziali vittime per strada e chiedono aiuto per rintracciare un presunto erede. Affermano che devono consegnare denaro relativo all’eredità. Successivamente, propongono di ricevere queste somme, previo pagamento anticipato delle spese notarili in contanti.

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno sottolineato che nessun membro delle Forze dell’Ordine o impiegato di aziende fornitrici di servizi pubblici chiede denaro sul momento per risolvere problemi legali. La raccomandazione principale è quella di contattare immediatamente i Carabinieri in caso di dubbio o per segnalare situazioni sospette. Ricordate sempre di diffidare delle apparenze, verificare l’identità degli sconosciuti e non fornire dati sensibili o somme di denaro a chiunque vi chieda.

Ma non è tutto tra le truffe:

Truffa del “pacco”: I ladri si presentano come corrieri e consegnano un pacco, chiedendo un pagamento immediato. Gli anziani, spinti dall’onestà e dalla volontà di aiutare i propri figli o nipoti, pagano inconsapevolmente.

Falsi dipendenti Inps, Enel, Telecom: I truffatori si fingono dipendenti di queste aziende e chiedono di fare controlli in casa. Una volta dentro, derubano gli anziani, talvolta anche con la forza.

Truffa del congelatore: Tecnici del gas o dell’acqua si presentano come urgenti risolutori di problemi. In realtà, rubano e stordiscono gli anziani con il gas.

Truffa dell’incidente: I truffatori chiamano gli anziani, fingendosi amici dei figli coinvolti in incidenti stradali. Chiedono denaro per evitare l’arresto dei giovani.

Truffa dell’amico: I ladri si spacciano per amici dei figli o nipoti e entrano in casa degli anziani per derubarli.

Truffa telefonica agli anziani: I truffatori chiamano e prospettano situazioni di difficoltà di un familiare, chiedendo denaro per risolvere il problema.