Clan Pillera-Puntina: Custodia cautelare confermata per due membri del sodalizio mafioso

Il 25 settembre 2024, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania contro Giuseppe Russo 25 anni, e Francesco Ieni 42 anni, entrambi ritenuti secondo l’accusa appartenenti al clan mafioso Pillera-Puntina. Il provvedimento, datato 10 aprile 2024, è divenuto definitivo il 24 settembre 2024 dopo l’accoglimento dell’appello presentato dalla Procura in merito al reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.).

L’indagine risale al novembre 2023, quando un’ordinanza di custodia cautelare aveva colpito 18 individui accusati di vari reati, tra cui estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di armi e droga, e usura. L’operazione, denominata “Doppio Petto”, aveva messo in luce la complessa struttura criminale del clan. Tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari non aveva inizialmente riconosciuto sufficienti prove per l’associazione mafiosa, decisione ora ribaltata in appello.

Il Tribunale ha riconosciuto Russo e Ieni come membri attivi del clan, coinvolti nelle attività illecite dell’organizzazione guidata in passato dal defunto Giacomo Maurizio Ieni, padre di Francesco. La misura cautelare della custodia in carcere è stata quindi confermata per entrambi gli imputati, già detenuti.