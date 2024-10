Sicilia Game Expo a Catania: Due giorni di divertimento tra videogames, fumetti e il live di Giorgio Vanni

Il 19 e 20 ottobre, presso il Nü Doganæ (ex Vecchia Dogana) di Catania, arriva il Sicilia Game Expo, un evento dedicato agli appassionati di giochi e intrattenimento per tutte le età. Famiglie e giocatori potranno immergersi in un mondo di videogames, giochi da tavolo, carte collezionabili, fumetti e cosplay, creando un ponte tra diverse generazioni appassionate del mondo ludico.

Tra gli ospiti principali, Giorgio Vanni, celebre voce delle sigle dei cartoni animati, che si esibirà in un concerto live sabato 19 ottobre alle 21:00. Domenica 20 ottobre sarà invece il turno dei Parimpampum, la band siciliana che rivisita le sigle dei cartoni animati dagli anni ’70 ai 2000.

Non mancheranno attori e doppiatori di fama come Leonardo Graziano (Naruto, Sheldon Cooper), Elisabetta Spinelli (Sailor Moon, Chichi di Dragon Ball), Barbara De Bortoli (Naomi Watts, Sarah Jessica Parker) e Gabriele Lopez (Hawkeye in Avengers Assemble). Tra gli ospiti, anche il disegnatore di Dylan Dog, Luigi Siniscalchi, e gli autori siciliani Roberta Marchetta e Giovanni Spadaro, che presenteranno il loro nuovo gioco da tavolo “6 Fuori”.

L’evento coinvolgerà brand di rilievo come Hasbro, Asmodee, Cranio Creations e molti altri, pronti a offrire una vasta gamma di attività e sorprese per il pubblico. Tra le attrazioni, ci saranno un Cosplay Contest, tornei su console, mostre Lego e tanti stand tematici.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.siciliagameexpo.it.