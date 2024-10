Svuotava conti correnti e rubava dati sensibili, 27enne belga arrestato dalla polizia di Stato

La Polizia di Stato ha messo fine all’attività di un truffatore seriale belga, di 27 anni, arrestato a Catania. L’uomo era ricercato a livello internazionale e soggetto a un mandato di arresto europeo. Considerato parte di un’organizzazione criminale dedita alle frodi informatiche, il truffatore sfruttava avanzate tecniche digitali per derubare le sue vittime.

Grazie a vari stratagemmi, il 27enne riusciva a ottenere informazioni sensibili e a sottrarre denaro dai conti correnti. La sua modalità operativa principale consisteva nell’inviare link fraudolenti attraverso una piattaforma di messaggistica, fingendosi un conoscente e chiedendo denaro.

Il malvivente, già noto alle autorità del Belgio per precedenti condanne relative a reati simili e furti, è stato localizzato dalla squadra Volanti della Questura di Catania mentre soggiornava in un lussuoso hotel di viale Kennedy. Successivamente, è stato arrestato per una serie di crimini informatici.

Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato trasferito presso il carcere di Piazza Lanza.