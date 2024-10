Sicilia in Crescita: l’Innovazione tecnologica spinge l’economia Regionale

“La Sicilia sta cambiando volto, grazie all’innovazione e alla tecnologia che stanno guidando la nostra economia verso nuovi orizzonti”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, commentando i dati positivi del terzo trimestre 2024. I numeri elaborati dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia confermano un saldo positivo di nuove imprese, segno di una sinergia vincente tra istituzioni e imprenditori locali.

Il governo regionale, sotto la guida del presidente Schifani, sta lavorando per creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo delle imprese. In particolare, Tamajo ha evidenziato il supporto alle imprese innovative e tecnologiche, con la nascita di 1.745 nuove realtà in questi settori. “La Sicilia si sta affermando come un territorio all’avanguardia, capace di attrarre investimenti e competere a livello nazionale e internazionale”, ha sottolineato.

L’assessorato alle Attività Produttive ha messo a disposizione diversi strumenti per incentivare le aziende a investire in innovazione. Tamajo ha evidenziato il ruolo chiave del governo nel sostenere le imprese, non solo attraverso incentivi finanziari, ma anche con politiche concrete che migliorano la competitività locale. “Stiamo investendo in settori strategici come la digitalizzazione e la transizione ecologica, che sono priorità centrali per garantire un futuro stabile alla nostra economia”, ha concluso l’assessore.

Il boom di nuove imprese tecnologiche è il segnale che l’isola sta seguendo la strada giusta, con il governo Schifani che ha messo l’innovazione al centro della sua strategia economica. I risultati, visibili nel continuo miglioramento del tessuto produttivo, rappresentano un passo decisivo verso un’economia più dinamica e proiettata verso il futuro.