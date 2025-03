ULTIM’ORA INPS, aggiornate le tabelle: nel 2025 si vola in pensione 3 anni prima | Il requisito minimo è sempre più diffuso

Novità importanti per quei lavorati pronti ad andare in pensione. L’INPS ha pubblicato le tabelle aggiornate, bastano questi requisiti.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è il principale ente previdenziale italiano, un pilastro fondamentale del sistema di welfare del paese. La sua missione è garantire la protezione sociale dei cittadini, erogando prestazioni economiche e servizi a sostegno del reddito, della famiglia, della salute e della vecchiaia.

L’INPS opera attraverso una rete capillare di sedi territoriali e canali digitali, offrendo una vasta gamma di servizi ai cittadini. Tra i suoi compiti principali rientrano la gestione delle pensioni, l’erogazione di indennità di disoccupazione, maternità e malattia, il pagamento degli assegni familiari e delle prestazioni di invalidità. L’ente svolge anche un ruolo cruciale nel controllo dei contributi previdenziali e nella lotta all’evasione contributiva, garantendo la sostenibilità del sistema previdenziale.

La storia dell’INPS affonda le radici nel lontano 1898, con la nascita della Cassa Nazionale di Previdenza per l’Invalidità e la Vecchiaia degli Operai. Nel corso del tempo, l’ente ha subito numerose trasformazioni, ampliando progressivamente le sue funzioni e il suo raggio d’azione. Nel 1933, con la nascita dell’INPS, si è realizzata l’unificazione delle diverse casse previdenziali esistenti, dando vita a un sistema previdenziale più organico e strutturato.

Oggi, l’INPS è un ente moderno e digitalizzato, impegnato a semplificare l’accesso ai servizi e a migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. L’ente investe costantemente in tecnologie innovative e nella formazione del personale, per rispondere in modo efficace alle esigenze di una società in continua evoluzione.

Il sistema pensionistico

Il sistema pensionistico italiano ha subito diverse modifiche negli ultimi anni, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema e di rispondere alle esigenze di una popolazione in continua evoluzione. In passato, misure come Quota 100 hanno permesso l’accesso anticipato alla pensione, ma sono state gradualmente sostituite da altre forme di pensionamento.

Attualmente, la Legge Fornero rappresenta il pilastro del sistema pensionistico italiano, prevedendo requisiti anagrafici e contributivi specifici per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. Tuttavia, sono in corso dibattiti e proposte di riforma per modificare ulteriormente il sistema.

Le novità nel 2025

Le persone affette da diabete possono ottenere il riconoscimento di invalidità, con percentuali variabili in base alla gravità della patologia, accedendo così a prestazioni previdenziali. La commissione medica valuta il grado di invalidità, che può essere generale o specifico per il trattamento pensionistico.

Il riconoscimento di invalidità permette l’accesso a prestazioni agevolate come pensione anticipata, Ape sociale o incremento contributivo, se si soddisfano i requisiti sanitari e contributivi. L’invalidità civile riguarda la capacità di svolgere qualsiasi lavoro, mentre quella pensionabile specifica l’incapacità di esercitare una professione compatibile con le proprie competenze.