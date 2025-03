TARI megabonus: la paghi il 25% meno quest’anno, passa la nuova legge | Presenta subito questo foglio e avrai lo sconto

Novità importanti per alcune categorie di persone in merito al pagamento della TARI di quest’anno. Cosa c’è da sapere.

La TARI, acronimo di Tassa sui Rifiuti, è un tributo comunale destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Introdotta nel 2014, ha sostituito le precedenti TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) e TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi).

Il calcolo della TARI si basa su due componenti: una parte fissa, determinata dalla superficie dell’immobile e dal numero di occupanti, e una parte variabile, calcolata in base alla quantità di rifiuti prodotti. Ogni Comune stabilisce le tariffe e le modalità di calcolo, tenendo conto dei costi del servizio e dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale.

Il costo della TARI varia da Comune a Comune e dipende da diversi fattori, come la dimensione dell’immobile, il numero di occupanti, la quantità di rifiuti prodotti e i costi del servizio di raccolta e smaltimento. In generale, le tariffe sono più elevate nelle grandi città e nelle zone con una maggiore produzione di rifiuti.

La TARI è riscossa dal Comune, che può avvalersi di società esterne per la gestione del servizio. Il pagamento avviene tramite bollettino postale, bonifico bancario o altri metodi di pagamento elettronici. Le scadenze sono stabilite dal Comune e possono variare da due a quattro rate annuali.

I bonus del Governo

In un periodo di difficoltà economica, l’Italia ha introdotto diversi bonus per sostenere le famiglie in difficoltà. Questi aiuti economici, erogati sotto forma di agevolazioni fiscali o contributi diretti, mirano a garantire un sostegno temporaneo a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Tra i bonus più noti figurano il bonus sociale per le bollette, il bonus Tari e l’assegno unico per i figli.

I bonus offrono un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, permettendo loro di far fronte alle spese essenziali. Tuttavia, presentano anche alcuni limiti. Spesso, i requisiti di accesso sono stringenti, escludendo alcune fasce di popolazione che necessiterebbero di sostegno. Inoltre, i bonus sono temporanei e non risolvono le cause strutturali della povertà.

Agevolazioni sulla TARI 2025

Il governo ha introdotto un’agevolazione sulla TARI per le famiglie con difficoltà economiche, uniformando gli sconti comunali e definendo soglie ISEE nazionali. La misura, operativa dal 28 marzo, prevede requisiti ISEE inferiori a 9.530 euro.

Il limite ISEE sale a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico, validi per una sola utenza domestica. Chi rientra nei requisiti avrà uno sconto del 25% sulla TARI. Tuttavia, la norma non è immediatamente operativa e si attendono provvedimenti attuativi da ARERA.