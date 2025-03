“Siete troppi stupidi per guidare”, patenti in bilico | A chi non comprende questi testi addio rinnovo

Il rinnovo della patente, o proprio il conseguimento, non è così scontato. L’esperto critica una vasta categoria di guidatori.

Per conseguire la patente di guida, è necessario seguire un iter che prevede diverse fasi. Innanzitutto, è necessario iscriversi presso un’autoscuola o presentare domanda come privatista alla Motorizzazione Civile. Successivamente, si dovrà sostenere un esame teorico, che consiste in un quiz a risposta multipla su argomenti riguardanti il codice della strada e la sicurezza alla guida.

Una volta superato l’esame teorico, si potrà accedere alla prova pratica di guida, che si svolge su strada con un esaminatore a bordo. Durante la prova, l’esaminatore valuterà le capacità di guida del candidato, la sua conoscenza delle regole della strada e la sua capacità di gestire diverse situazioni di guida.

Il costo per conseguire la patente varia a seconda che ci si iscriva a un’autoscuola o si presenti domanda come privatista. In generale, il costo comprende le lezioni di teoria e pratica, il materiale didattico, le spese per gli esami e le marche da bollo. Il costo può variare anche a seconda della regione e dell’autoscuola scelta.

La patente di guida ha una validità che varia in base all’età del titolare. In generale, la patente B ha una validità di 10 anni fino ai 50 anni d’età, di 5 anni per chi ha un’età compresa tra 50 e 70 anni, di 3 anni per chi ha un’età compresa tra 70 e 80 anni, e di 2 anni per chi ha superato gli 80 anni. Per rinnovare la patente, è necessario sottoporsi a una visita medica per verificare l’idoneità alla guida.

Le infrazioni più comuni

Le infrazioni più comuni alla guida rappresentano un rischio significativo per la sicurezza stradale. Tra le violazioni più frequenti, spicca l’eccesso di velocità, causa di numerosi incidenti gravi. Altre infrazioni comuni includono l’uso del telefono cellulare durante la guida, la mancata osservanza della distanza di sicurezza e il passaggio con semaforo rosso.

La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è un’altra infrazione grave, con conseguenze potenzialmente fatali. Anche la mancata precedenza, il sorpasso in curva o in condizioni di scarsa visibilità, e la guida senza cintura di sicurezza sono infrazioni che mettono a rischio la vita propria e degli altri utenti della strada.

Il parere dell’esperto

L’elevato tasso di fallimento negli esami teorici di guida, come riportato dai tedeschi di “Focus”, ha suscitato un acceso dibattito. Lo psicologo Florian Becker attribuisce il fenomeno al calo delle prestazioni tra i giovani, smentendo le comuni giustificazioni addotte dai candidati.

Becker punta il dito contro il sistema scolastico, evidenziando dati allarmanti sui livelli di alfabetizzazione e sulle competenze scientifiche. Egli sostiene che la scuola è diventata una “zona di comfort” che ostacola la crescita individuale, lanciando un appello per una discussione aperta sulle cause della demotivazione e della mancanza di competenze.