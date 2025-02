Posto di blocco, “Sta violando l’articolo 169 del cds, le costerà 344 euro di sanzione” | Sembrava una giornata come tutte le altre, poi ho preso quel pacchetto

Attenzione a commettere gesti che sembrano normalissimi ma in auto diventano rischio di multe severe e carissime.

Il Codice della Strada è un insieme di norme che regolano la circolazione di veicoli e pedoni sulle strade. Il suo scopo principale è garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, prevenendo incidenti e comportamenti pericolosi.

Il Codice della Strada definisce le regole per la guida di veicoli a motore, biciclette e altri mezzi di trasporto, stabilendo limiti di velocità, regole di precedenza, norme di parcheggio e segnaletica stradale. Inoltre, disciplina anche il comportamento dei pedoni, indicando le aree in cui è consentito camminare e attraversare la strada in sicurezza.

Il Codice della Strada non si limita a regolamentare la circolazione, ma incide anche sul comportamento dei singoli automobilisti. Ad esempio, stabilisce l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, di non guidare sotto l’effetto di alcol o droghe, di rispettare i limiti di velocità e di non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.

Il rispetto del Codice della Strada è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. Le infrazioni possono comportare sanzioni pecuniarie, la decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, anche la sospensione o la revoca della patente di guida.

Corretto comportamento alla guida

La sicurezza alla guida è un mosaico di comportamenti responsabili, spesso sottovalutati. Un automobilista prudente non è solo colui che rispetta i limiti di velocità, ma anche chi presta attenzione ai dettagli. Mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede, controllare regolarmente gli specchietti retrovisori e segnalare tempestivamente i cambi di direzione sono azioni fondamentali per prevenire incidenti.

Anche l’utilizzo corretto delle luci, sia di giorno che di notte, è un aspetto da non trascurare. Le luci di posizione, gli anabbaglianti e gli indicatori di direzione sono strumenti essenziali per comunicare le proprie intenzioni agli altri utenti della strada. Concentrarsi sulla strada e sull’ambiente circostante è il modo migliore per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Se fai questo rischi la multa

Il Codice della Strada è chiaro: alla guida, le mani devono essere libere per correzioni anche improvvise. Lo smartphone è vietato, figuriamoci una sigaretta. Eppure, quanti automobilisti fumano al volante? Si impone agli utenti di non costituire pericolo o intralcio. Si prescrive la “più ampia libertà di movimento” per le manovre di guida.

Chi viola quest’ultima norma rischia una multa da 87 a 344 euro. Accendere una sigaretta abbassa il livello di attenzione, aumentando il rischio di incidenti. L’abitacolo irrespirabile incide sulla reattività. Fumare alla guida è equiparabile all’uso del cellulare, punibile con una multa da 165 a 660 euro.