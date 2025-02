Netflix a 2€ al mese, i nuovi prezzi sono da sballo: sbrigati prima che ritirano l’offerta

Prezzi nettamente più accessibili per vedere Netflix, per alcune persone costa veramente poco. Come si sottoscrive il nuovo abbonamento.

Netflix, il gigante dello streaming, è nato nel 1997 come un servizio di noleggio di DVD per posta negli Stati Uniti. Fondata da Reed Hastings e Marc Randolph, l’azienda ha rivoluzionato il modo di consumare contenuti di intrattenimento, offrendo un’alternativa comoda e accessibile ai tradizionali videoregistratori e negozi di noleggio.

Nel 2007, Netflix ha compiuto una svolta cruciale introducendo lo streaming online, consentendo agli utenti di guardare film e serie TV direttamente su computer e dispositivi mobili. Questa mossa ha segnato l’inizio di una crescita esponenziale, trasformando Netflix in una delle principali piattaforme di intrattenimento a livello globale.

La diffusione di Netflix è stata rapida e capillare, grazie alla sua vasta libreria di contenuti originali e acquisiti, alla facilità d’uso della piattaforma e alla sua disponibilità su numerosi dispositivi. L’azienda ha investito massicciamente nella produzione di serie TV di successo, diventando un punto di riferimento per l’industria dell’intrattenimento.

Netflix conta oltre 238 milioni di abbonati in tutto il mondo, con una presenza in oltre 190 paesi. La piattaforma continua a crescere e a evolversi, offrendo nuove funzionalità, contenuti esclusivi e un’esperienza utente sempre più personalizzata. Netflix ha cambiato per sempre il modo in cui guardiamo film e serie TV, aprendo la strada a una nuova era dell’intrattenimento digitale.

Il costo di Netflix in Italia

Netflix ha recentemente modificato la sua politica di prezzi, con un conseguente aumento dei costi per gli utenti. Fino a poco tempo fa, il piano base без pubblicità partiva da 7,99 euro al mese, mentre oggi non è più disponibile per i nuovi abbonati. Attualmente, il piano più economico con pubblicità costa 5,49 euro al mese, ma prevede interruzioni pubblicitarie durante la visione.

Il confronto tra i prezzi di ieri e di oggi evidenzia un aumento significativo per gli utenti che desiderano un’esperienza di visione senza interruzioni pubblicitarie. Il piano Standard, che offre una qualità video superiore e la possibilità di scaricare contenuti, è passato da 12,99 a 13,99 euro al mese. Il piano Premium, che include anche l’audio spaziale, è aumentato da 17,99 a 19,99 euro al mese.

Netflix a 2 euro al mese

Ovviamente il prezzo dell’abbonamento a Netflix è diverso in ogni parte del mondo. L’Italia è tra i paesi dove i costi sono più contenuti, ma ci sono altre nazioni dove addirittura si può sottoscrivere un abbonamento a 2 euro al mese. Un esempio sono Argentina e Turchia dove, l’abbonamento base, costa rispettivamente 2.24 euro e 2.04 euro.

Ovviamente dall’Italia non si può sottoscrivere un abbonamento argentino o turco, ma tramite i servizi di VPN è possibile utilizzare quindi i server di un altro paese. Ovviamente questo non è un consiglio su come abbonarsi alla piattaforma streaming, ma ha il solo scopo informativo. Tramite una VPN ad esempio argentina, è possibile sottoscrivere un abbonamento come se si fosse realmente in Argentina.