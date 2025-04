Lavoro, mega piano assunzioni Ferrero: richiesta solo la terza media | Se entri ti tengono per tutta la vita

Il colosso italiano prepara nuove assunzioni ed i requisiti non sono dettagliati. Tutto quello che c’è da sapere e termini del concorso.

La Ferrero è una multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari, nota in tutto il mondo per marchi iconici come Nutella, Kinder, Ferrero Rocher e Tic Tac. La sua storia inizia nel 1946 ad Alba, in Piemonte, grazie all’intuizione di Pietro Ferrero, un pasticcere che seppe trasformare la sua piccola attività artigianale in un impero industriale. Inizialmente, la produzione si concentrò sulla “Pasta Gianduja”, un antenato della Nutella.

Negli anni successivi, l’azienda conobbe una crescita esponenziale, guidata dalla visione del figlio di Pietro, Michele Ferrero, che lanciò prodotti rivoluzionari come la Nutella nel 1964 e la linea Kinder a partire dal 1968. La capacità di innovare, unita a una forte attenzione alla qualità degli ingredienti e a strategie di marketing efficaci, ha permesso alla Ferrero di espandersi rapidamente.

Oggi, la Ferrero produce una vasta gamma di prodotti che spaziano dalle creme spalmabili ai cioccolatini, dalle merendine alle caramelle, fino ai gelati. Marchi come Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee, Gran Soleil ed Estathé sono entrati a far parte delle abitudini di consumo di milioni di persone in tutto il mondo.

Dal punto di vista economico, la Ferrero rappresenta un asset di grande valore per l’Italia. Con un fatturato annuo che si aggira intorno ai 14 miliardi di euro a livello globale, di cui una parte significativa generata e investita in Italia, l’azienda contribuisce in modo sostanziale al PIL nazionale e offre lavoro a migliaia di persone.

Lavorare alla Ferrero

La Ferrero è un’azienda che rappresenta un’eccellenza nel panorama industriale del Paese, riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi prodotti dolciari. Il suo successo si basa su una combinazione di tradizione, innovazione e una forte attenzione al capitale umano, impiegando una vasta gamma di professionalità per garantire l’intero ciclo produttivo e commerciale.

All’interno della Ferrero operano figure professionali diverse e specializzate. Troviamo esperti nel settore alimentare, come tecnologi alimentari e chimici, responsabili della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e del controllo qualità. L’azienda impiega anche ingegneri per la gestione degli impianti produttivi, esperti di logistica e personale amministrativo e finanziario per la gestione aziendale.

Ferrero assume nuovi dipendenti

Lo stabilimento Ferrero situato in Basilicata, precisamente a Balvano (Potenza), ha avviato nuove selezioni per l’assunzione di operai e operaie in vista della campagna produttiva del 2025. Le risorse selezionate saranno impiegate nell’utilizzo di macchinari e attrezzature di produzione, con la responsabilità di verificare la conformità dei prodotti agli elevati standard qualitativi.

Per candidarsi a queste posizioni, l’azienda ricerca persone motivate, flessibili e disponibili a lavorare su turni, inclusi i fine settimana. L’ambiente lavorativo richiede un forte spirito di collaborazione e buone capacità relazionali. Precisione e attenzione ai dettagli rappresentano soft skills apprezzate, pur non essendo richieste specifiche qualifiche o esperienze pregresse. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite il sito ufficiale della Ferrero.