“Il mio cane si sballa”: corrono dal veterinario e scoprono la verità | Ha fatto tutto da solo, tra un po’ ci rimaneva secco

Paura e apprensione per i proprietari del piccolo cagnolino, il veterinario li mette in guardia. Il cane mangiava qualcosa.

L’alimentazione dei nostri amici a quattro zampe è un aspetto cruciale per la loro salute e benessere. Come per gli umani, una dieta equilibrata e adatta alle loro esigenze specifiche è fondamentale. Per i cani di piccola taglia, che hanno un metabolismo più rapido, è consigliabile optare per crocchette di dimensioni ridotte. Ricche di proteine di alta qualità, grassi sani e carboidrati facilmente assimilabili.

I cani di taglia grande, invece, hanno bisogno di un’alimentazione che supporti la loro struttura muscolare e scheletrica, che è più imponente. Le crocchette per loro sono più grandi e formulate per favorire la masticazione e la digestione. Anche in questo caso, le proteine sono essenziali, ma è importante bilanciarle.

Oltre alle crocchette, sia per i cani di piccola che di grande taglia, è possibile integrare la dieta con alimenti freschi come carne magra, pesce, verdure e frutta, sempre sotto controllo del veterinario. Questi alimenti possono fornire un apporto extra di vitamine, minerali e fibre.

Ricordiamo sempre che ogni cane è un individuo a sé, con esigenze specifiche che possono variare in base all’età, alla razza, al livello di attività fisica e ad eventuali patologie. Per questo motivo, è fondamentale consultare il veterinario per stabilire il piano alimentare più adatto.

Cibi assolutamente da evitare

L’alimentazione dei nostri cani è cruciale per la loro salute, ma alcuni cibi, apparentemente innocui, possono rivelarsi tossici, soprattutto per le taglie piccole. Tra i cibi vietati troviamo il cioccolato, in particolare quello fondente, a causa della teobromina, una sostanza che può causare problemi cardiaci e neurologici. Anche uva e uvetta sono pericolose, poiché possono provocare insufficienza renale acuta.

Cipolle e aglio, sia crudi che cotti, contengono sostanze che danneggiano i globuli rossi, causando anemia. Avocado, infine, contiene persina, una tossina che può causare vomito e diarrea. Questi sono solo alcuni esempi di cibi da non dare mai ai cani. È essenziale prestare attenzione a ciò che mangiano i nostri amici a quattro zamp.

Il chihuahua era “fatto”

Tragedia sfiorata al parco giochi: Jincho, un chihuahua nero, finisce in overdose dopo aver ingerito una palla di marijuana. I proprietari, disperati, lo hanno portato d’urgenza dal veterinario, dove l’animale è stato trovato in stato confusionale e tremante.

“In casi come questi, l’unica soluzione è il ricovero”, ha spiegato il veterinario, “con flebo, buio e silenzio per aiutarlo a superare la crisi”. L’episodio ha scatenato la rabbia dei presenti, che chiedono maggiori controlli nel parco per evitare che altri animali e bambini possano incorrere in situazioni simili.