Google kaput, da quando ho scoperto il nuovo motore di ricerca uso solo quello | Mi fa vedere esattamente quello che voglio

È sempre più folta la concorrenza per un’istituzione come Google. Vi consigliamo alcune alternative al motore di ricerca.

Google nasce nel 1998 da un’idea di Larry Page e Sergey Brin, due studenti di dottorato dell’Università di Stanford. Il loro progetto iniziale, chiamato “BackRub“, aveva l’obiettivo di creare un motore di ricerca più efficiente e preciso rispetto a quelli esistenti. Nel 1998, i due fondano ufficialmente Google Inc. in un garage di Menlo Park, in California.

Il motore di ricerca di Google si basa su un complesso algoritmo che analizza miliardi di pagine web per fornire risultati pertinenti alle ricerche degli utenti. Questo algoritmo, chiamato PageRank, valuta l’importanza di una pagina web in base al numero e alla qualità dei link che puntano ad essa. Nel corso degli anni, Google ha costantemente migliorato il suo algoritmo, introducendo nuove funzionalità e algoritmi per affinare ulteriormente i risultati di ricerca.

Nel corso del tempo, Google si è evoluta da semplice motore di ricerca a gigante tecnologico globale. Ha ampliato la sua offerta con una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui Gmail, Maps, YouTube, Android e molti altri. Google è diventata una delle aziende più influenti e potenti al mondo, con un impatto significativo sulla vita quotidiana di miliardi di persone.

Google continua a investire in nuove tecnologie e progetti, come l’intelligenza artificiale, il cloud computing e la guida autonoma. L’azienda è impegnata a migliorare costantemente i suoi prodotti e servizi, con l’obiettivo di rendere le informazioni del mondo universalmente accessibili e utili.

Il business di Google

Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo, con miliardi di ricerche effettuate ogni giorno. La sua popolarità è dovuta alla sua capacità di fornire risultati di ricerca pertinenti e accurati, grazie a un complesso algoritmo che analizza miliardi di pagine web.

Google è una delle aziende più redditizie al mondo, con un fatturato di miliardi di dollari. La maggior parte dei suoi guadagni proviene dalla pubblicità online, grazie alla sua piattaforma Google Ads, che consente alle aziende di promuovere i propri prodotti e servizi sui risultati di ricerca e su altri siti web.

La alternative europee a Google

In Europa, si trovano diversi motori di ricerca che mettono al centro la privacy degli utenti e, in alcuni casi, supportano cause benefiche. Startpage, con sede nei Paesi Bassi, offre risultati di ricerca di Google e Bing senza tracciare i dati degli utenti. Qwant, un motore di ricerca francese, garantisce la riservatezza delle informazioni personali e offre anche una versione dedicata ai bambini. Ecosia, un motore di ricerca tedesco, dona l’80% dei suoi profitti a progetti di riforestazione e utilizza server alimentati da energie rinnovabili.

Altri motori di ricerca europei degni di nota sono BUONO, un’organizzazione senza scopo di lucro tedesca che devolve i suoi profitti in beneficenza, e metaGer, un motore di ricerca tedesco open source che combina i risultati di altri motori e opera con energia rinnovabile.