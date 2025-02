“Gentile cliente, lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per il rimborso di 715€” | Un clic e ti svuotano il conto

Un messaggio che sembra attendibile, la possibilità di guadagnare, un click di troppo e ti hanno svuotato il conto. Occorre attenzione.

Le truffe online sono in costante aumento e assumono forme sempre più sofisticate, rendendo difficile per i consumatori difendersi. Una delle modalità più comuni è il phishing, attraverso il quale i truffatori cercano di ottenere informazioni personali, come password e numeri di carta di credito, tramite email o messaggi falsi che sembrano provenire da istituzioni affidabili.

Un’altra truffa diffusa è quella dei falsi annunci di vendita, soprattutto su siti di e-commerce o social media. I truffatori offrono prodotti a prezzi molto bassi, ma una volta ricevuto il pagamento, spariscono senza spedire la merce.

Anche le truffe legate agli investimenti online sono in crescita. I truffatori promettono guadagni facili e veloci attraverso piattaforme di trading o criptovalute, ma in realtà si tratta di schemi Ponzi o di vere e proprie truffe.

Le truffe romantiche sono un fenomeno in aumento. I truffatori creano profili falsi sui social media o siti di incontri e, dopo aver conquistato la fiducia della vittima, chiedono denaro per motivi urgenti, come spese mediche o viaggi.

Attenzione a mail sospette

Nell’era digitale, la posta elettronica è diventata uno strumento indispensabile, ma può anche nascondere insidie. Alcune email, infatti, possono contenere link o allegati infetti da virus o malware, software dannosi in grado di compromettere la sicurezza del computer e rubare dati personali.

Per proteggersi, è fondamentale prestare attenzione a ciò su cui si clicca. Evitare di aprire email sospette o provenienti da mittenti sconosciuti, non cliccare su link presenti in email di cui non si è certi dell’affidabilità e non scaricare allegati da fonti non sicure sono alcune precauzioni da seguire per navigare in sicurezza.

La truffa con l’avviso dell’INPS

L’INPS ha lanciato un allarme per una nuova campagna di phishing che sta prendendo di mira i cittadini italiani. Attraverso email ingannevoli, i truffatori promettono falsi rimborsi per sottrarre dati personali e bancari. Questi messaggi, spesso camuffati con il logo INPS, invitano a cliccare su link esterni per accedere a un presunto rimborso. In realtà, questi link conducono a siti web fraudolenti, creati appositamente per rubare le informazioni delle vittime.

L’INPS raccomanda di prestare massima attenzione a queste comunicazioni e di non cliccare su link sospetti. L’istituto ricorda che non richiede mai dati personali o bancari tramite email. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente l’INPS attraverso i canali ufficiali. Proteggere i propri dati è fondamentale. Non fornire mai informazioni personali o finanziarie a terzi tramite email.