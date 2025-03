Despar, 75 nuove aperture per la catena di supermercati: stanno assumendo ora per un mare di posizioni | Cercano anche prima esperienza

Novità importanti per chi cerca lavoro anche alla prima esperienza. Despar sta avviando tante nuove filiali e cerca nuovo personale.

Despar è un marchio della grande distribuzione organizzata nato nei Paesi Bassi nel 1932. Il suo nome deriva dall’acronimo di “De Spar”, che in olandese significa “l’abete“, simbolo che ancora oggi contraddistingue l’insegna. Despar si è diffusa rapidamente in Europa e nel mondo, arrivando in Italia nel 1959.

In Italia, Despar è particolarmente apprezzata per la sua attenzione alla qualità dei prodotti, soprattutto quelli freschi e locali. La catena si distingue per la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali e per la collaborazione con piccoli produttori locali, offrendo ai consumatori un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi competitivi. Inoltre, Despar è molto radicata sul territorio, con una rete di punti vendita di prossimità che offrono un servizio personalizzato e un’esperienza di acquisto familiare.

La diffusione di Despar in Italia è capillare, con punti vendita presenti in tutte le regioni. La catena si articola in diverse tipologie di negozi, dai piccoli supermercati di quartiere agli ipermercati, per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Despar è anche molto attiva nel sociale, sostenendo iniziative a favore della comunità e dell’ambiente.

La combinazione di qualità dei prodotti, attenzione al territorio e impegno sociale ha contribuito a rendere Despar uno dei marchi più amati e diffusi in Italia, conquistando la fiducia di milioni di consumatori.

Lavorare al supermercato

All’interno di un supermercato, diverse figure professionali collaborano per garantire un servizio efficiente e completo. Troviamo gli addetti alla cassa, che si occupano della registrazione e del pagamento della spesa, gli scaffalisti, responsabili dell’approvvigionamento e dell’organizzazione dei prodotti sugli scaffali, e i responsabili dei reparti freschi, come macellai, panettieri e addetti alla gastronomia.

Per lavorare in un supermercato, è possibile candidarsi direttamente presso i punti vendita o inviare il proprio curriculum vitae alle aziende della grande distribuzione. Spesso, i supermercati cercano nuovo personale per coprire diverse posizioni, sia a tempo pieno che part-time. La flessibilità oraria e la disponibilità a lavorare nei weekend sono spesso requisiti importanti.

Nuove filiali Despar

Despar continua la sua espansione in Italia, con nuove aperture e assunzioni previste per il 2025. Dopo un 2024 di crescita, il gruppo ha già inaugurato diversi punti vendita in varie regioni, e altri seguiranno. Questo sviluppo non solo rafforza la presenza del marchio, ma crea anche numerose opportunità di lavoro, spaziando dalla vendita alla logistica, contribuendo così all’economia locale.

Le posizioni aperte nei supermercati Despar includono ruoli come cassieri, panettieri, magazzinieri e specialisti per i reparti freschi. Inoltre, il piano di crescita del gruppo potrebbe offrire opportunità per ruoli di responsabilità, come direttori di punto vendita. L’azienda cerca personale qualificato e motivato per sostenere la continua espansione della sua rete commerciale.