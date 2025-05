Commissario Montalbano: casa abusiva comprata a 4 mila lire, altro che paradiso | A Punta Secca è un inferno di cemento

Dal lancio de “Il Commissario Montalbano” la zona marittima ha avuto un boom di turisti, possibili occasioni imperdibili.

Il Commissario Montalbano nasce dalla penna dello scrittore siciliano Andrea Camilleri, che ha creato un personaggio diventato iconico nella letteratura gialla italiana. L’idea di questo commissario di polizia, dal carattere burbero ma acuto, che risolve i casi nella sua immaginaria Vigata, ha conquistato un vasto pubblico.

Il successo letterario ha presto portato alla realizzazione di una serie televisiva omonima, prodotta a partire dal 1999 e trasmessa dalla Rai. La fiction ha contribuito in modo significativo ad accrescere la popolarità del personaggio di Montalbano, grazie anche alla fedele trasposizione delle atmosfere dei romanzi e all’efficace interpretazione degli attori.

Il ruolo del protagonista, il Commissario Salvo Montalbano, è interpretato magistralmente da Luca Zingaretti, che con la sua recitazione ha saputo incarnare perfettamente la complessità del personaggio creato da Camilleri. La sua interpretazione è diventata indissolubilmente legata alla figura del commissario siciliano nell’immaginario collettivo.

Le riprese della serie televisiva si sono svolte principalmente in diverse località della Sicilia sud-orientale, in particolare nelle province di Ragusa e Siracusa. La cittadina immaginaria di Vigata è un mix affascinante di luoghi reali come Ragusa Ibla, Scicli e Modica, mentre la celebre casa del commissario si trova nella frazione di Punta Secca, nel comune di Santa Croce Camerina.

La celebre Punta Secca

Punta Secca è una piccola frazione marinara situata nel comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, sulla costa sud-orientale della Sicilia. Localmente è conosciuta come “‘a Sicca” per via di una caratteristica scogliera affiorante di fronte alla spiaggia.

Nella fiction, Punta Secca prende il nome di Marinella ed è qui che si trova la casa del Commissario Salvo Montalbano, una villetta bianca con una grande terrazza affacciata direttamente sulla spiaggia. Oltre all’abitazione del protagonista, si riconoscono facilmente altri luoghi iconici della serie come il ristorante “Enzo a mare” e il faro.

Soggiornare a Punta Secca

A Punta Secca, alcune abitazioni, tra cui la terrazza della casa del Commissario Montalbano, sono state oggetto di controversie per presunti abusi edilizi, essendo state costruite a ridosso della costa. Tuttavia, la situazione sembra essersi risolta, e oggi molte di queste case sono regolarmente utilizzate come alloggi turistici, offrendo ai visitatori la possibilità di soggiornare nei luoghi resi celebri dalla fiction.

Numerosi siti offrono case vacanza e appartamenti a Punta Secca, con diverse fasce di prezzo e tipologie. Alcuni propongono sconti e offerte speciali in determinati periodi. Ad esempio, lo scorso 8 marzo era possibile soggiornare proprio nella “Casa di Montalbano” per due notti pagandone solo una.