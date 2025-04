Casinò, vincere 90.000€ con una bottiglia di plastica: la metti nella slot machine ed escono i gettoni

Grande novità che agevola il riciclo della plastica, potrebbe arrivare presto anche in Italia. Cosa è successo e come funziona.

Riciclare è un’azione di fondamentale importanza per la tutela dell’ambiente e per la sostenibilità del nostro pianeta. Attraverso il riciclo, materiali di scarto come carta, vetro, metallo e plastica vengono trasformati in nuove risorse, riducendo la necessità di estrarre e lavorare materie prime vergini. Questo processo comporta un notevole risparmio di energia, acqua e una diminuzione dell’inquinamento.

La plastica, in particolare, rappresenta una sfida ambientale significativa a causa della sua elevata produzione, della sua lenta degradabilità e della sua tendenza ad accumularsi nell’ambiente, soprattutto negli oceani. Non riciclare la plastica comporta gravi conseguenze: la formazione di microplastiche che entrano nella catena alimentar e danni agli ecosistemi marini.

Il riciclo della plastica offre numerosi vantaggi. Consente di ridurre la quantità di rifiuti destinati alle discariche, prolungandone la vita utile e diminuendo la necessità di crearne di nuove. Inoltre, il riciclo della plastica permette di ottenere materia prima di valore, utilizzabile per la produzione di nuovi oggetti, con un dispendio energetico inferiore rispetto alla produzione da materie prime vergini.

Il riciclo, specialmente quello della plastica, è un gesto cruciale per preservare le risorse naturali, combattere l’inquinamento e proteggere la biodiversità. Un impegno costante e consapevole da parte di tutti è essenziale per minimizzare l’impatto negativo delle nostre attività sull’ambiente e garantire un futuro più sano per le prossime generazioni.

Il vuoto a perdere

La tecnica del “vuoto a perdere”, che in Italia veniva utilizzata per il vetro molti anni fa, prevedeva che il contenitore non venisse restituito dopo l’uso. Invece, nel Nord Europa, si è diffuso con successo il sistema del “vuoto a rendere” come metodo efficace per il riciclo, applicato attualmente a diversi materiali, inclusa la plastica e l’alluminio, oltre al vetro.

Questo sistema si basa sulla restituzione del contenitore vuoto presso i punti vendita o appositi centri di raccolta. L’incentivo economico spinge i cittadini a restituire gli imballaggi, garantendo tassi di riciclo molto elevati e riducendo significativamente la dispersione di rifiuti nell’ambiente. Paesi come quelli scandinavi sono esempi virtuosi di come questa pratica possa contribuire concretamente all’economia circolare.

Ricicla e vince come al casinò

A Oslo, un giovane di 24 anni, Jakob, ha vinto circa 85.000 euro riciclando una bottiglia di plastica. In Norvegia, il sistema di riciclo include una lotteria chiamata Pantelotteriet, attiva dal 2008. Inserendo bottiglie o contenitori di plastica nei raccoglitori automatici, si può scegliere se ritirare il piccolo rimborso o donarlo alla lotteria.

Jakob, con un gesto abituale, ha optato per la seconda possibilità. Parte dei fondi raccolti tramite Pantelotteriet viene devoluta a scopi benefici, come la Croce Rossa. Questa iniziativa unisce l’incentivo al riciclo con la possibilità di vincere premi, rendendo il processo più coinvolgente e contribuendo a cause sociali.