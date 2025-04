Bolletta, smantella i termosifoni: arriva il soffitto termico, il trucco degli architetti per una casa da favola

Novità importante per le nostre case, ci sarà la possibilità di avere una casa elegante ma soprattutto anche di risparmiare.

Il desiderio di proteggersi dal freddo ha accompagnato l’umanità fin dalla preistoria, con l’uso primordiale del fuoco all’interno delle caverne. Nel corso dei secoli, le tecniche di riscaldamento si sono evolute lentamente, passando dai semplici focolari a soluzioni più elaborate come i camini, che permettevano di evacuare i fumi e distribuire meglio il calore negli ambienti.

Successivamente, si diffusero le stufe, inizialmente in ghisa e poi rivestite in maiolica e ceramica, che offrivano una maggiore efficienza termica e divennero anche elementi d’arredo. La Rivoluzione Industriale portò ulteriori innovazioni, con la comparsa di stufe a vapore, a gas e infine elettriche, ampliando le possibilità di riscaldamento domestico e la scelta dei combustibili.

Una svolta significativa si ebbe con l’invenzione del calorifero, il precursore del moderno termosifone. Questa innovazione, sfruttando il principio della circolazione dell’acqua calda prodotta da una caldaia, permise di realizzare i primi sistemi di riscaldamento centralizzato, capaci di distribuire il calore in modo più uniforme in diversi ambienti.

I termosifoni, inizialmente realizzati in ghisa per la sua capacità di accumulare e rilasciare calore gradualmente, si diffusero rapidamente nelle abitazioni, segnando un’evoluzione fondamentale nel comfort abitativo. Nel tempo, i materiali e il design dei termosifoni si sono evoluti, ma il principio di base del riscaldamento ad acqua calda rimane ancora oggi una delle soluzioni più comuni.

Moderni sistemi di riscaldamento

I moderni sistemi di riscaldamento offrono alternative efficienti ed innovative ai tradizionali termosifoni. Tra questi spiccano i sistemi radianti, integrati nelle strutture dell’edificio come pavimenti, soffitti o pareti. Questi impianti distribuiscono il calore per irraggiamento, garantendo una temperatura uniforme e un elevato comfort abitativo.

Un’altra soluzione moderna è rappresentata dalle pompe di calore, capaci di trasferire energia termica da una fonte esterna all’interno dell’abitazione, offrendo anche la possibilità di raffrescamento estivo. Sistemi come le pareti riscaldate integrano serpentine o resistenze elettriche direttamente nella muratura.

Le nuove piastrelle riscaldanti

ExGen, specializzata in soluzioni per l’efficienza energetica, ha sviluppato innovative piastrelle riscaldanti per controsoffitti. Queste utilizzano la tecnologia a infrarossi per fornire calore in modo mirato e rapido, riscaldando solo le zone effettivamente occupate. Questo sistema permette di creare diverse aree con temperature differenti all’interno dello stesso ambiente.

L’efficienza del sistema risiede nella sua capacità di attivare gruppi di piastrelle indipendenti a seconda delle necessità, garantendo un riscaldamento localizzato in pochi minuti. Le piastrelle, composte da pannelli isolanti con una pellicola a infrarossi, emettono un calore delicato a bassa tensione (24 volt), risultando sicure al contatto e consentendo un notevole risparmio energetico evitando di riscaldare intere stanze inutilmente.