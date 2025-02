Bolletta, è acceso tutto il giorno e ti succhia 8kW all’ora | Staccalo subito o a fine anno accendi un mutuo

Tanti gli sprechi di energia nelle nostre case, questo errore lo facciamo tutti. Se lo stacchi ci sarà un risparmio nella prossima bolletta.

Nelle nostre case, l’energia elettrica è diventata una compagna indispensabile, alimentando ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Dalla luce che illumina le stanze agli elettrodomestici che ci semplificano la vita, fino ai dispositivi hi-tech che ci connettono al mondo, il consumo di energia elettrica è una costante.

Ma questa comodità ha un prezzo, e non solo in termini economici. L’energia elettrica che utilizziamo nelle nostre case proviene spesso da fonti non rinnovabili, come il carbone o il gas naturale, che contribuiscono all’inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici.

E poi c’è il portafoglio: le bollette della luce sono diventate una voce di spesa sempre più pesante per le famiglie italiane. Un aumento dei costi che incide sul bilancio domestico e che ci spinge a cercare soluzioni per risparmiare energia. Se tutti ci dessimo una regolata, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’uso delle risorse, ne guadagneremmo sia in salute che con una tasca meno vuota.

La sfida è dunque quella di trovare un equilibrio tra il comfort e la sostenibilità, tra l’utilizzo dell’energia elettrica e la tutela dell’ambiente. Un obiettivo che richiede un impegno da parte di tutti, dalle istituzioni ai singoli cittadini, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili e l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale.

Gli elettrodomestici che consumano di più

Nelle nostre case, spesso si annidano sprechi di energia di cui non siamo pienamente consapevoli. Abitudini consolidate, come lasciare le luci accese in stanze vuote o mantenere in stand-by elettrodomestici non in uso, contribuiscono ad aumentare i consumi e, di conseguenza, i costi in bolletta.

Tra gli elettrodomestici che “pesano” di più sulla bolletta, troviamo il frigorifero, che rimane acceso 24 ore su 24, e la lavatrice, soprattutto se utilizzata per cicli di lavaggio ad alte temperature. Anche l’asciugacapelli e il forno elettrico, per via della potenza elevata, possono incidere significativamente sui consumi.

Staccandolo ci sarà grande risparmio

Nelle case degli italiani, la televisione è spesso un ospite fisso, accesa per ore e ore, anche quando nessuno la guarda. Questo comportamento, apparentemente innocuo, ha un impatto significativo sui consumi energetici, arrivando a generare circa 8,76 kilowatt all’ora.

E non è tutto: anche quando spenta, la televisione, come molti altri elettrodomestici, continua a consumare energia in modalità standby. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, questo consumo “fantasma” può arrivare a pesare per 1,6 kilowatt in una casa. Un piccolo spreco che, moltiplicato per milioni di abitazioni, incide significativamente sulla bolletta energetica nazionale.