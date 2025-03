Bancomat, autorità fiscali europee avvertono: “segnaleremo alle Entrate chi utilizza così il contante” | Stop ai prelievi

Controlli della Guardia di Finanza su determinati prelievi di contanti. Può cambiare qualcosa nei prossimi tempi.

Per decenni, il contante ha dominato le transazioni economiche in Italia, con banconote e monete che passavano di mano in mano per ogni tipo di acquisto. Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito a una rapida diffusione di alternative digitali, come il bancomat e i pagamenti contactless, che stanno gradualmente cambiando le abitudini degli italiani.

Nonostante la crescente popolarità dei pagamenti elettronici, una parte della popolazione rimane affezionata al contante, preferendolo per la sua immediatezza e per il senso di controllo che offre. Questa resistenza al cambiamento è particolarmente diffusa tra le persone anziane e in alcune zone rurali, dove la familiarità con la tecnologia è minore.

Tuttavia, la tendenza verso la digitalizzazione dei pagamenti è inarrestabile. I vantaggi in termini di comodità, sicurezza e tracciabilità sono evidenti, e sempre più attività commerciali e servizi pubblici accettano solo pagamenti elettronici. Inoltre, l’avvento di nuove tecnologie, come i pagamenti tramite smartphone e le valute digitali, sta accelerando ulteriormente questo processo.

È probabile che, nel prossimo futuro, il denaro contante diventerà sempre meno utilizzato, fino a scomparire del tutto. Questa transizione richiederà un adeguamento da parte di tutti, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, che potrebbero avere difficoltà ad adattarsi ai nuovi strumenti di pagamento.

Evasione fiscale e limiti giornalieri

La lotta all’evasione fiscale e al lavoro nero passa anche attraverso la riduzione dell’uso del contante. Il governo italiano ha introdotto diverse misure per incentivare i pagamenti elettronici e limitare l’uso del denaro contante, considerato uno strumento privilegiato per le transazioni illegali.

Una di queste misure è il limite al prelievo di contante presso gli sportelli automatici. Ogni giorno, è possibile prelevare un importo massimo, che varia a seconda della banca e del tipo di carta di debito utilizzata. Questo limite, insieme ad altre restrizioni all’uso del contante, mira a tracciare i flussi di denaro e a contrastare l’economia sommersa.

Controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui prelievi di contante, anche da conti personali, per monitorare movimenti anomali. Pur non essendoci un limite legale ai prelievi in banca, l’attenzione si concentra sui trasferimenti di denaro a terzi, per contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio.

I prelievi da sportelli ATM sono soggetti a limiti giornalieri, stabiliti dalle banche. Questi controlli mirano a proteggere i risparmi dei cittadini e a garantire la tracciabilità delle transazioni, prevenendo attività illecite.