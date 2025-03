Agenzia delle Entrate: non stiamo rimborsando nessuno, autorità fiscale tassativa: “questa mail è identica alla nostra ma vi rubano tutto”

Sempre massima attenzione quando arrivano mail da enti come l’Agenzia delle Entrate, la truffa è dietro l’angolo e tanta gente ci casca.

L’Agenzia delle Entrate è l’ente pubblico italiano che si occupa della gestione e dell’applicazione del sistema tributario. Nata nel 2001, in seguito alla riforma dell’amministrazione finanziaria, ha ereditato le funzioni del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.

Le mansioni principali dell’Agenzia delle Entrate includono la riscossione delle imposte, il controllo delle dichiarazioni dei redditi, la lotta all’evasione fiscale e la gestione del catasto. L’ente fornisce anche servizi di assistenza ai contribuenti, come la consulenza fiscale e la predisposizione di modelli di dichiarazione.

Per comunicare con i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate utilizza diversi canali. Le comunicazioni possono essere inviate tramite posta ordinaria, raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o tramite il servizio telematico “Fisconline”. In alcuni casi, l’Agenzia può anche contattare i contribuenti telefonicamente o tramite messaggi di testo.

L’Agenzia delle Entrate svolge un ruolo cruciale nel sistema economico italiano, garantendo l’equità fiscale e finanziando i servizi pubblici. La sua attività è fondamentale per il corretto funzionamento dello Stato e per la tutela dei diritti dei contribuenti.

Truffe online

Le truffe online sono un fenomeno in crescita, che colpisce un numero sempre maggiore di utenti. I truffatori utilizzano diverse tecniche per ingannare le vittime, come il phishing, lo smishing e il vishing. Queste truffe possono portare alla perdita di denaro, dati personali e informazioni sensibili.

Per proteggersi dalle truffe online, è importante prestare attenzione ai messaggi e alle email sospette, non cliccare su link sconosciuti e non fornire mai dati personali o bancari a siti web non sicuri. In caso di dubbio, è sempre meglio contattare direttamente l’azienda o l’ente interessato per verificare la veridicità della comunicazione.

Mail tentativo di truffa

Sono tornate in circolazione false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate, che promettono rimborsi fiscali per invogliare le vittime a compilare moduli online contraffatti. Queste email, simili a truffe già segnalate in precedenza, si distinguono per l’indirizzo del mittente estraneo all’Agenzia, l’oggetto con un finto avviso di rimborso e la presenza di un link che rimanda a un portale fasullo.

Cliccando sul link, si accede a un modulo che richiede dati personali e bancari, utilizzati per successive azioni fraudolente. A differenza del passato, l’importo del rimborso può essere visualizzato direttamente nella pagina web. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, i messaggi sono privi di errori grammaticali e possono essere inviati anche via PEC, rendendoli ancora più credibili. L’Agenzia delle Entrate invita a ignorare queste comunicazioni e a non fornire dati personali o bancari.