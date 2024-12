Reddito di Libertà, 6000 euro dritti sul conto corrente: nuova vita a questa categoria di persone

Questa categoria di persone potrà usufruire del Reddito di Libertà: 6000 euro arriveranno sul loro conto corrente. Ecco di cosa stiamo parlando.

Mancano pochi giorni all’attivazione della nuova Legge di Bilancio 2025 e sono molti i cittadini che stanno aspettando di sapere a cosa dovranno rinunciare, quali saranno le tassa da pagare e soprattutto quali concessioni potranno ottenere.

Viviamo una realtà molto difficile, dove spesso a pagare è sempre il lavoratore, mentre altre categorie non vengono quasi mai toccate, motivo per cui la preoccupazione è particolarmente marcata alla fine dell’anno.

Fortunatamente, ci sono anche agevolazioni per chi vive situazioni molto complicate, ecco perché queste categorie di persone, potranno godere del Reddito di Libertà. Un bonifico di 6000 euro arriverà dritto sul loro conto.

La nuova Legge di Bilancio 2025

Saranno molteplici le novità di questa nuova Legge di Bilancio 2025, da quello che si legge sui vari siti di informazioni. Ovviamente prima di definire tutto con certezza bisognerà attendere l’ufficialità della manovra. Tra le varie agevolazioni si capisce però che per questo governo avranno diversi aiuti le famiglie numerose con figli, quindi cari single, mettetevi l’anima in pace, le vostre scelte di vita vi penalizzeranno a livello di aiuti economici.

Detto ciò, nel nuovo disegno di legge si parla maggiormente di sostegni alle famiglie, agevolazioni fiscali per la casa, riduzione della pressione fiscale per alcune categorie e politiche per il lavoro. Attendiamo quindi l’ufficialità dei vari punti clou di questi nuovi decreti.

Reddito di Libertà di 6000 euro

Come riportano da orizzontescuola.it, in questa nuova Legge di Bilancio 2025, sarà inserito un bonus molto importante e più che altro empatico, in quanto il Reddito di Libertà di 6000 euro andrà alle donne vittima di violenza. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato questo emendamento e presto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le risorse che lo riceveranno saranno donne dai 18 ai 67 anni, con o senza figli, le quali si vedranno accreditare sul conto 500 euro per un anno.

Le domande per ricevere tale sostegno dovranno essere presentate direttamente all’INPS, mediante autocertificazione, corredate da una dichiarazione da parte del centro antiviolenza o dei servizi sociali che hanno incarico la vittima di violenza. Le Regioni possono accettare una sola domanda per beneficiaria, la richiesta potrà essere presentata soltanto una volta e questo Reddito di Libertà sarà compatibile anche con gli altri sussidi e bonus elargiti dallo Stato. Speriamo però, che nella prossima Legge di Bilancio, oltre agli aiuti destinati alle donne vittime di violenza, siano previsti anche corsi di formazione per educare l’uomo a non commettere più questi atti spregevoli.