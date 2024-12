Nuova giunta a Paternò: giurano i quattro assessori, cresce la tensione politica

Ieri pomeriggio hanno giurato i quattro nuovi assessori della giunta guidata dal sindaco Nino Naso a Paternò. Si tratta per la maggior parte di volti già noti alla politica locale. Tra questi ci sono i consiglieri Luigi Gulisano e Roberto Faranda, che manterranno anche la carica di consiglieri comunali presso Palazzo Alessi. Un altro nome conosciuto è quello di Antonello Longo, con un passato da consigliere comunale. L’ultimo membro della nuova squadra è Alfio Amato, avvocato che si affaccia alla politica. Il sindaco Naso ha assegnato le deleghe: a Roberto Faranda sono stati affidati Urbanistica, Piano Regolatore Generale, Protezione Civile, Manutenzioni ed Edilizia Scolastica; Luigi Gulisano si occuperà di Polizia Municipale, Viabilità, Servizi Cimiteriali, Ecologia e Ambiente, Pubblica Illuminazione, Sport, Verde Pubblico, Bilancio e Programmazione; Alfio Amato si occuperà di Lavori Pubblici, Tributi, Patrimonio, Servizi Demografici ed Elettorali; mentre ad Antonello Longo sono state assegnate le competenze su Suap, Attività Produttive, Politiche Agricole e Imprenditoriali, Politiche Giovanili e Rapporti con le Comunità Religiose.

Nel frattempo, sale a nove il numero di consiglieri che hanno firmato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. L’ultimo ad aderire è stato Giuseppe Sinatra, appartenente al gruppo “Paternò On”. Il Movimento per l’Autonomia (Mpa), in una nota stampa, ha voluto sottolineare il sostegno alla giunta, affermando che la maggioranza del Consiglio Comunale ha respinto un ulteriore tentativo di delegittimazione e denigrazione nei confronti del sindaco e delle istituzioni locali. Il Mpa ha inoltre lodato la tenacia e l’impegno del sindaco Naso, sottolineando come la maggioranza consiliare abbia dimostrato maturità politica e umana. La nota si conclude con un ringraziamento al primo cittadino, descritto come una guida che opera con amore e dedizione per la comunità di Paternò.