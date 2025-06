Un confronto costruttivo sul nuovo piano urbanistico generale

Un proficuo tavolo di lavoro promosso da Forza Italia ha acceso il dibattito sul futuro assetto urbano di Catania, coinvolgendo cittadini, professionisti, imprenditori e rappresentanti di categoria. L’incontro, tenutosi nella Biblioteca del Convento di San Domenico, è stato guidato da Massimo Pesce, assessore e segretario cittadino di FI, insieme al vicesindaco Paolo La Greca, alla presenza dell’eurodeputato Marco Falcone e del deputato nazionale Giuseppe Castiglione. Hanno partecipato anche l’assessore Giovanni Petralia, il capogruppo FI in consiglio comunale Piermaria Capuana, i tecnici Maurizio Erbicella e Sonia Grasso e il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro.

Nel corso del confronto è emersa l’urgenza di completare l’iter del nuovo PUG entro il 2027, per evitare ritardi e garantire scelte urbanistiche chiare e lungimiranti. Forza Italia ha ribadito la necessità di valorizzare la verticalità come strumento per contenere il consumo di suolo: edifici contemporanei, sicuri e sostenibili in grado di rivitalizzare il tessuto cittadino senza sacrificare spazi verdi e servizi essenziali.

Le proposte principali di Forza Italia

Verde diffuso in ogni quartiere: incrementare significativamente i giardini urbani per migliorare la qualità dell’aria, ridurre le isole di calore e favorire la socialità.

Mobilità e integrazione territoriale: potenziare infrastrutture e trasporti pubblici, collegare meglio periferie e centro città, abbattendo traffico e inquinamento.

Edilizia sociale e residenze universitarie: rigenerazione del patrimonio esistente e realizzazione di nuove soluzioni abitative per studenti, complete di spazi di studio e servizi, per arginare la carenza di alloggi e trattenere i giovani talenti.

«Forza Italia intende garantire un percorso trasparente e aperto al contributo di tutti», hanno dichiarato i dirigenti azzurri, «con l’obiettivo di consegnare a Catania un piano urbanistico davvero all’altezza delle sfide contemporanee».