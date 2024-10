Nasce il fronte anti-Schifani: alleanza tra Lagalla e Lombardo

Una nuova federazione politica si sta formando in Sicilia, grazie all’accordo tra il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, con la mediazione strategica di Gianfranco Micciché. Questo nuovo fronte, che si presenta come un’alleanza nel centrodestra, ha l’obiettivo di sfidare gli equilibri politici attuali, ponendosi come alternativa al governo regionale di Renato Schifani.

L’incontro decisivo tra i tre leader, svoltosi nell’ufficio di Micciché, ha sancito la nascita di un progetto politico chiamato Intesa Democratica, una piattaforma che punta su temi chiave come la riforma degli enti locali, l’autonomia differenziata, la sanità, la tutela ambientale e lo sviluppo economico. Questo accordo, secondo quanto dichiarato in una nota congiunta, mira a presentare liste comuni già nelle prossime elezioni provinciali e locali.

L’obiettivo non si limita alla politica regionale, ma punta a coinvolgere anche una rete più ampia di sindaci civici siciliani. Alla prossima assemblea programmatica, infatti, saranno invitati vari primi cittadini, tra cui Francesco Italia di Siracusa e Giuseppe Cassì di Ragusa. Il progetto potrebbe attrarre anche esponenti di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, che recentemente ha dichiarato di essere disposto a collaborare con il centrodestra, purché alternativo a Schifani.

La nuova alleanza rischia di destabilizzare ulteriormente la maggioranza regionale, già scossa dalle recenti tensioni al Comune di Palermo. La coalizione di Schifani, infatti, non può permettersi divisioni in un momento così delicato. Tuttavia, la creazione di Intesa Democratica potrebbe rappresentare un vero banco di prova per il futuro politico della Sicilia, soprattutto in vista delle elezioni provinciali e regionali.

In questo clima di incertezza, il futuro della leadership regionale sembra più che mai aperto, con nuovi attori pronti a entrare in scena e a sfidare lo status quo.