Crisi di Governo imminente, la volontà degli italiani è chiara: al posto della Meloni vogliono solo lui

Si sta avvicinando una Crisi di Governo? I numeri parlano chiaro: gli italiani vogliono sostituire la Meloni con lui.

Come ben sappiamo, al momento Giorgia Meloni è la Premier della nostra nazione. Eppure, proprio in queste ore, si sta parlando di una possibile crisi di Governo. Questo perché la volontà degli italiani parla chiaro e Giorgia Meloni non sta più primeggiando.

Scopriamo dunque insieme di cosa si tratta e perché al posto della Premier vogliono solamente lui.

Il Governo Meloni è in ormai in carica dal 2022 e, nonostante le molteplici critiche da parte degli italiani, ancora oggi sono in diversi i sostenitori. Eppure, proprio in queste ore, è stato evidenziato un dato non indifferente: il sistema del 2×1000 e i partiti che quest’anno hanno primeggiato rispetto ad altri. Se non avevi mai sentito parlare, si tratta di un sistema di finanziamento pubblico per i partiti politici italiani introdotto nel 2014.

Per farlo i cittadini possono destinare una parte del loro IRPEF ai partiti iscritti nell’apposito registro. Ma quale sembra essere il più ‘sostenuto’ dalle persone?

Il partito ‘preferito’ dagli italiani

A differenza degli altri anni, quest’anno il Partito Democratico (PD) ha dominato con circa 8.1 milioni di euro. A seguire Fratelli d’Italia, con 4.8 milioni di euro e il Movimento 5 Stelle che ha raccolto ben 1.8 milioni di euro. Il sistema del 2×1000 è sicuramente cresciuto rispetto al 2015, in cui le risorse non superavano i 12 milioni, mentre oggi sono praticamente raddoppiate. Da questa classica è possibile notare una cosa: la Lega non ha sicuramente goduto dello stesso successo. Nel 2019, il partito aveva raccolto circa 3 milioni di euro, mentre oggi solo 1.5 milioni di euro.

Oltre però al 2×1000, i partiti possono contare anche su donazioni private e, anche in questo caso, i numeri parlano chiaro.

Quali partiti ricevono più donazioni private

Al contrario del 2×1000, nel caso delle donazioni private le cose cambiano leggermente. Il Partito Democratico, infatti, ha visto un grosso calo quest’anno, fermandosi a 2.28 milioni di euro, mentre la Lega ha raccolto 8.03 milioni di euro e Fratelli d’Italia 4.3 milioni di euro. Insomma, in conclusione potremmo dire che nel 2024 c’è stata una forte crescita delle formazioni più piccole, che registrano incrementi interessanti nei loro finanziamenti (come ad esempio Europa Verde e Sinistra Italiana). Cosa ne penserà Giorgia Meloni di questi dati?

Possiamo parlare di una possibile crisi di Governo? Non ci resta che vedere come andranno le cose nei mesi a venire.