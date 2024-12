Ecco il black friday per chi è in affitto: ora la tua quota la paga Salvini | Lo Stato ha deciso di mettere i soldi

Veramente Salvini e colleghi vi pagheranno la vostra quota per l’affitto? Cerchiamo di capire meglio il discorso e il perché lo Stato ha deciso di attivare una sorta di black friday anche per gli inquilini.

La vita probabilmente sarebbe molto più facile se i cittadini potessero usufruire dei vari sconti, Black Friday, Cyber Monday e così via, anche nella vita al di fuori dello shopping. Magari non in tutti i settori, sono previsti sconti considerevoli, però c’è da dire che lo Stato, di bonus ne elargisce parecchi.

Sono tutti indicati nella Legge di Bilancio in corso, anche perché anno dopo anno, governo dopo governo, non sono previste sempre le medesime agevolazioni. Ognuno ha un concetto diverso, che si basa anche sulla situazione attuale del Paese.

Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di quella quota che lo Stato ha messo a disposizione di chi è in affitto. Volete sapere in che modo Salvini e colleghi vi faranno ottenere una sorta di black friday tardivo?

Bonus sconosciuti da visionare

Oltre al bonus di cui vi parleremo a breve, sono molte le agevolazioni che il governo inserisce puntualmente nella Legge di Bilancio, che i cittadini non conoscono. È vero ci sono stati e ci saranno, sappiamo come funziona, molti tagli e aumenti che faranno sempre discutere i lavoratori, ma ci sono anche diversi aiuti che vale la pena conoscere, per affrontare al meglio le varie spese da sostenere.

Per questo motivo vi conviene studiarvi nei minimi dettagli le varie norme che entrano in vigore con l’anno nuovo, facendovi consigliare anche dal caf o dal commercialista, se è il caso, in modo da non lasciare nulla al caso. Per esempio si parla di bonus asilo nido, bonus nascita figli, bonus ristrutturazioni e così via.

Il black friday dei bonus

Parliamo di una sorta di black friday, in quanto, Salvini e colleghi, in questo governo, potrebbero pagare l’affitto a diversi affittuari che si trovano in questa particolare situazione. Questa quota, fa molto comodo, peccato che non tutti ne sono a conoscenza. Possiamo chiamarlo bonus affitto, ed è finanziato dal Fondo morosità incolpevole, destinato a tutti quei cittadini che non possono pagare le mensilità dell’affitto non per colpa loro.

Quindi tutti per quei cittadini che hanno perso il lavoro improvvisamente o per l’insorgenza di una grave malattia. Questo contributo può arrivare fino ai 12.000 euro, e anche se il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, non è stato attivato nella Legge di Bilancio 2024 e non sappiamo se anche nel 2025, voi dovrete verificare il regolamento regionale, in quanto possono essere elargiti fondi in merito, internamente, come ha fatto per esempio la Lombardia quest’anno.