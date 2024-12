Fuori tutto IKEA, in un attimo batte il Black Friday della concorrenza: 5000 euro di mobili regalati entro dicembre

Affrettatevi non c’è molto tempo per usufruire del fuori tutto Ikea, meglio ancora del Black Friday. 5000 euro di mobili ve li regalano ma solo entro dicembre.

L’Ikea è uno di quei luoghi magici per qualcuno e temuto per altri, dove i clienti, mentre percorrono il loro percorso organizzato, sognano a occhi aperti il mobilio o accessori da acquistare, per la loro casa.

Nell’azienda multinazionale svedese, ci vanno in molti che siano i single per l’acquisto della prima casa, oppure le coppie che vanno a convivere, quelli che si sposano, tutti coloro che vogliono semplicemente riarredare casa e così via. Grazie al binomio perfetto tra qualità e prezzo, i cittadini si sentono “a casa” fin da quando parcheggiano nel loro multipiano.

Per questo vi farà piacere sapere che entro dicembre avrete a disposizione 5000 euro di mobili regalati. Da Ikea è iniziato il fuori tutto, ancora meglio del Black Friday, ma in che cosa consiste questa promozione?

Gli acquisti convenienti da Ikea

I negozi Ikea non hanno bisogno di presentazioni, in quanto, tutti li conoscono e tutti quanti ci hanno messo piede almeno una volta nella vita, fisicamente o direttamente sul loro sito online. Il loro percorso super gettonato è molto spesso amato dalle donne e temuto dagli uomini che si sentono presi in ostaggio, la domenica mattina, ma si sa, indietro non si può tornare, per uscire bisogna arrivare alla fine delle casse.

C’è da dire che un piatto di polpette svedesi è la pace dei sensi per tutti, e l’attesa viene ripagata non solo dai loro articoli di qualità, ma anche dalla loro aria ristoro. Prima di proseguire volevamo aprire una breve parentesi, per portare alla luce una campagna molto significativa e apprezzata che il noto marchio svedese ha voluto portare all’attenzione dei suoi clienti. Per cercare di contrastare la violenza sulle donne, sulla loro pagina social, hanno postato tutta una serie di frasi, che se riconoscete vi dovrebbero far scattare il campanellino d’allarme. Dura pochi secondi ma potrebbe salvarvi la vita.

Il fuori tutto Ikea

Tornando a noi, in che senso da Ikea c’è il fuori tutto, grazie al quale potrete utilizzare quei 5000 euro di mobili regalati? Molti hanno rivelato che il bonus mobili, sia ancora meglio del Black Friday e in un certo senso è così, se state ristrutturando casa o se avete intenzione di farlo nei prossimi giorni. Grazie a questo aiuto, potrete spendere la cifra riportata, nell’acquisto di mobili ed elettrodomestici per la vostra casa.

Ricordatevi però che questa agevolazione dura soltanto fino al 31 dicembre, in quanto dal 1° gennaio 2025, subentrerà la nuova Legge di Bilancio e non si sa ancora, se questo bonus sarà presente o meno, nel nuovo disegno di legge del governo Meloni. Quindi affrettatevi, dall’Ikea vi aspettano con tante idee e proposte esilaranti.