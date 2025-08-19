Selfie in spiaggia VIETATI: il Garante della privacy si è pronunciato, multe da 64.000€ | Non potrai più farli

Non tutti sanno che scattare selfie in alcuni luoghi può costare carissimo.

Oggi, scattarsi un selfie sembra quasi un gesto automatico, un modo per catturare un momento e condividerlo sui social. Ma dietro questa abitudine così diffusa si nascondono insidie legali che pochi conoscono. Il Garante della privacy si è pronunciato chiaramente: scattare foto, specialmente in luoghi pubblici affollati o a persone inconsapevoli, può portare a sanzioni fino a 64.000 euro.

Non è solo una questione di buona educazione o rispetto altrui, ma una norma che protegge il diritto alla privacy. Soprattutto quando le immagini finiscono online senza il consenso di chi è fotografato. L’attenzione alle nuove regole è d’obbligo, perché l’era digitale non lascia spazio all’improvvisazione.

La legge italiana, in armonia con le normative europee, tutela ogni cittadino da riprese o scatti non autorizzati. Questo significa che il selfie “libero” è un’illusione, e il confine tra divertimento e illecito è spesso molto sottile.

Quando il selfie diventa un problema: il caso Venezia

Il richiamo alla privacy è particolarmente stringente in contesti turistici delicati come Venezia. Qui la fotografia non riguarda solo il rispetto delle persone, ma anche la salvaguardia di un patrimonio storico e culturale unico al mondo. Ma il problema si complica ulteriormente con l’uso dei droni, sempre più diffusi per riprese mozzafiato.

Volare con un drone in Italia è generalmente legale, purché si rispettino le normative nazionali stabilite dall’ENAC (l’Autorità italiana per l’aviazione civile) e le direttive europee dell’EASA. Tuttavia, Venezia rappresenta un caso speciale: tutta la città storica è praticamente una “zona di divieto di volo” senza autorizzazioni preventive.

Restrizioni severe e sanzioni pesanti

Questa restrizione non riguarda solo i piloti professionisti, ma anche gli hobbisti che vorrebbero volare per pura passione o per scattare selfie panoramici. Il centro storico di Venezia è zona riservata, dove il volo è vietato a meno che non si abbiano permessi rilasciati dall’ENAC e dalle autorità locali.

Le ragioni sono molteplici: la geografia unica di Venezia, con i suoi canali stretti, le folle dense e gli edifici storici fragili, rende necessario un approccio rigido per evitare rischi di incidenti e violazioni della privacy.