Posto di blocco 400€: togli subito il dispositivo a forma di C, fermano a targhe alterne per trovarlo | Multe a ciclostile

Segui Cataniaoggi su Google News
Francesca Cattaneo 15 Agosto 2025 - 07:35
Posto-di-blocco (motorzoom.it) - cataniaoggi

Posto-di-blocco (motorzoom.it) - cataniaoggi

Un controllo di routine può trasformarsi in una spesa salata se la tua auto non è perfettamente in regola.

Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su strada, con posti di blocco mirati a individuare accessori non conformi alla normativa. In alcuni casi, il fermo è scattato non per infrazioni legate alla guida, ma per dettagli tecnici presenti sul veicolo.

Molti automobilisti non si rendono conto che alcuni accessori, pur comuni e apparentemente innocui, richiedono un iter preciso per essere installati e utilizzati legalmente. E, se questo iter non viene rispettato, la sanzione può arrivare fino a 400 euro, con tanto di obbligo di rimozione immediata del dispositivo.

Questi controlli sono spesso organizzati “a targhe alterne” in zone strategiche, dove è più probabile intercettare veicoli dotati di particolari modifiche. Il dispositivo finito nel mirino, secondo le autorità, ha una forma caratteristica a “C” e viene utilizzato da molti per scopi di viaggio e trasporto.

La stretta normativa sui dispositivi di traino

Il dispositivo a cui si fa riferimento è il gancio traino. Per chi ama viaggiare in libertà con caravan o rimorchi, il gancio traino è un accessorio indispensabile. Tuttavia, per garantire viaggi sicuri e conformi alle leggi italiane ed europee, l’installazione di questo dispositivo deve essere seguita dall’omologazione.

L’omologazione di un gancio traino è un procedimento che attesta la corretta installazione e sicurezza del dispositivo. Senza questo passaggio, si è esposti a rischi per la sicurezza e si violano le normative vigenti, esponendosi a sanzioni.

posto di blocco (irpinianews) - cataniaoggi
posto di blocco (irpinianews) – cataniaoggi

Cosa sapere per evitare sanzioni

In Italia, l’installazione di un gancio traino è soggetta a specifiche norme che richiedono l’aggiornamento del libretto di circolazione, previa approvazione del Ministero dei Trasporti. Servono documenti come il modulo TT2119, la dichiarazione di montaggio dell’officina, la scheda tecnica del produttore, la fotocopia della carta di circolazione e due versamenti fiscali.

Scegliere un’officina accreditata dal Ministero dei Trasporti è fondamentale per ottenere tutte le certificazioni necessarie e viaggiare in regola. Tra le realtà di riferimento, “Il Boss dei Bus” garantisce installazioni sicure e conformi, evitando brutte sorprese ai posti di blocco.

cane (pexels) - cataniaoggi

“Dateci i vostri animali da compagnia, dobbiamo sfamare i predatori”: l’obbligo è agghiacciante | Devi sacrificarlo per la ricerca scientifica

Francesca Cattaneo 14 Agosto 2025 - 07:35
dieta (pexels) - cataniaoggi

Dieta dell’estate, mangia di tutto ma cuocilo solo in questo modo: perdi 5 kg a settimana | Approvata dai nutrizionisti

Francesca Cattaneo 13 Agosto 2025 - 07:35
carta credito (pexels) - cataniaoggi-2

Bancomat, passa la normativa quadro europea: multe da 40.000€ | Questo errore si paga carissimo

Francesca Cattaneo 12 Agosto 2025 - 07:35
auto passeggero (pexels) - cataniaoggi

“Era solo una tachipirina”: trattato come un delinquente al posto di blocco | Patente sospesa e punti evaporati

Francesca Cattaneo 11 Agosto 2025 - 07:35

Affitti case vacanze, approvato il bonus statale: paghi 1€ per tutto agosto | Devi solo portare il computer

Francesca Cattaneo 10 Agosto 2025 - 07:35
auto passeggero (pexels) - cataniaoggi

Parcheggi, non lasciare mai questo oggetto in auto: fa esplodere la macchina | Al tuo ritorno trovi un mucchio di cenere

Francesca Cattaneo 09 Agosto 2025 - 07:35

Ultimissime

Sicilia, il 2027 è già cominciato: la sfida si gioca nei dettagli e nei nomi

Redazione 15 Agosto 2025 - 08:18
Posto-di-blocco (motorzoom.it) - cataniaoggi

Posto di blocco 400€: togli subito il dispositivo a forma di C, fermano a targhe alterne per trovarlo | Multe a ciclostile

Francesca Cattaneo 15 Agosto 2025 - 07:35

La prevenzione non si ferma in estate: screening oncologici gratuiti e senza attese

Redazione 14 Agosto 2025 - 17:00

Lombardo, maggioranza in fibrillazione e asse con Forza Italia

Redazione 14 Agosto 2025 - 13:00

Rissa in discoteca: sospesa per 10 giorni la licenza di un lido della scogliera

Redazione 14 Agosto 2025 - 12:09