Catania, 100 nuovi agenti di Polizia Locale: giuramento al Salone Bellini

Assunti a tempo indeterminato grazie al sostegno del Governo, i nuovi agenti rafforzeranno la presenza in strada e la sicurezza urbana.

CATANIA – Cento nuovi agenti di Polizia Locale hanno prestato giuramento nel Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, entrando ufficialmente in servizio con un contratto a tempo indeterminato. Un momento solenne e carico di emozione, che segna un passo importante per la città sul fronte del controllo del territorio e della sicurezza urbana.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto del Governo nazionale, che si è assunto l’onere economico per i primi tre anni, permettendo all’amministrazione comunale di ampliare in modo significativo l’organico della Polizia Locale. «Una ventata che ci consentirà di potenziare il controllo, la presenza in strada e aumentare la percezione di sicurezza», ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino in un post pubblicato sui suoi canali social.

Durante la cerimonia, i nuovi agenti hanno giurato di servire la comunità con dedizione e senso del dovere. Sullo sfondo, volti emozionati e occhi lucidi: la consapevolezza di entrare a far parte di un sistema che punta a diventare sempre più efficiente e vicino ai cittadini. «Volti di chi vuole fare la propria parte per normalizzare la città», ha aggiunto il primo cittadino, salutando con un caloroso “Benvenuti ragazzi” i nuovi componenti del corpo.

L’arrivo dei nuovi agenti rappresenta un segnale concreto di rilancio per la Polizia Locale e per Catania, in un momento in cui la sicurezza e la vivibilità urbana sono temi centrali nel dibattito pubblico. Con il loro ingresso, l’amministrazione punta a rafforzare la presenza operativa nelle strade, migliorare i tempi di intervento e rendere più visibile la rete di protezione per cittadini e visitatori.